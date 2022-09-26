«Россети ФСК ЕЭС» увеличила мощность ключевого центра питания Оренбургской области

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») инвестировала более 98 млн рублей в реконструкцию подстанции 220 кВ «Оренбургская». На объекте установили новый трансформатор. В результате мощность подстанции увеличилась до 330 МВА. Новое оборудование повысит надежность электроснабжения центральной части региона, в том числе Оренбурга с населением более 572 тыс. человек. А также предприятий промышленного кластера: завода «Гидропресс» и производственного объединения «Стрела», обеспечивающего госзаказ оборонно-промышленного комплекса России.

На объекте заменили масляный трансформатор мощностью 31,5 МВА на современный аналог мощностью 40 МВА. Новое оборудование оснащено автоматизированной системой мониторинга внутреннего состояния и параметров работы. В рамках работ также выполнена замена сопутствующего коммутационного оборудования в ячейке трансформатора. Смонтированы выключатели 35-110 кВ, трансформаторы тока, ограничители перенапряжения, защиты оборудования.

Подстанция 220 кВ «Оренбургская» является питающим центром центральной части Оренбургской области. От подстанции отходят основные энерготранзиты 110-220 кВ, обеспечивающие выдачу мощности объектам генерации региона — Орской и Сакмарской ТЭЦ. От подстанции отходит ключевая линия 220 кВ на подстанцию 500 кВ «Газовая» — крупнейший центр питания, осуществляющий передачу электроэнергии от Ириклиснкой ГРЭС потребителям Оренбурга, Сорочинска, Бузулука, а также ряду промышленных предприятий, среди которых газоперерабатывающий и гелевый заводы, нефтедобывающие предприятия.