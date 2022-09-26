В Новосибирской области открылся новый корпус медицинского центра для детей «Святитель Лука»

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В Бердске Новосибирской области состоялась торжественная церемония открытия и освящения нового корпуса медицинского центра для детей «Святитель Лука». Сам центр реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья: синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, другими заболеваниями — появился в городе в 2017 году.

В торжестве по случаю открытия нового здания центра приняли участие глава Новосибирского региона, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, мэр города.

Присутствующих провели по зданию, показали все его помещения: физиокабинеты, арт-студии, мастерские и аудитории, бассейн и много другое, что будет отдано для образования, творческого развития и укрепления здоровья находящихся здесь детей.

Центр служит для бесплатной медицинской, психолого-педагогической, духовной помощи детям и подросткам от 7 до 18 лет, имеющим ограниченные возможности здоровья. Решение о том, чтобы построить его второй корпус было принято Новосибирской епархией в 2018 году.