В Новосибирской области открылся новый корпус медицинского центра для детей «Святитель Лука»
В Бердске Новосибирской области состоялась торжественная церемония открытия и освящения нового корпуса медицинского центра для детей «Святитель Лука». Сам центр реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья: синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, другими заболеваниями — появился в городе в 2017 году.
В торжестве по случаю открытия нового здания центра приняли участие глава Новосибирского региона, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, мэр города.
Присутствующих провели по зданию, показали все его помещения: физиокабинеты, арт-студии, мастерские и аудитории, бассейн и много другое, что будет отдано для образования, творческого развития и укрепления здоровья находящихся здесь детей.
Центр служит для бесплатной медицинской, психолого-педагогической, духовной помощи детям и подросткам от 7 до 18 лет, имеющим ограниченные возможности здоровья. Решение о том, чтобы построить его второй корпус было принято Новосибирской епархией в 2018 году.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.