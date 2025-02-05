В Оби Новосибирской области открыли поликлинику

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Четырехэтажный корпус на 550 посещений в смену построили и оснастили благодаря национальному проекту «Здравоохранение» — по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В новой поликлинике Новосибирской районной больницы № 2 сосредоточены: участковая служба, узкие специалисты, детская и взрослая стоматология, женская консультация, отделения медицинской профилактики и медицинской реабилитации, дневной стационар. Отделение лучевой диагностики оснащено компьютерным томографом, а также цифровыми рентгеном, маммографом и флюорографом. Куплено эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, лор-комбайн, дентальный КТ. Штат поликлиники укомплектован врачами и средним медицинским персоналом на 100%.

Главный врач больницы Александр Лацких подчеркнул — всё медицинское оборудование высокотехнологичное. «Всё очень высокого качества, позволяющее оказывать медицинскую помощь на современном уровне. Я думаю, что похвастаться этим мало кто может из частных клиник. Врачу важны условия работы и возможность работать на хорошем оборудовании, чтобы получать удовлетворение — это тоже драйв особый».

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