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termometrix 05 февраля 2025, 12:11 67 Медучреждения

В Оби Новосибирской области открыли поликлинику

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 © 4s-info.ru

Четырехэтажный корпус на 550 посещений в смену построили и оснастили благодаря национальному проекту «Здравоохранение» — по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В новой поликлинике Новосибирской районной больницы № 2 сосредоточены: участковая служба, узкие специалисты, детская и взрослая стоматология, женская консультация, отделения медицинской профилактики и медицинской реабилитации, дневной стационар. Отделение лучевой диагностики оснащено компьютерным томографом, а также цифровыми рентгеном, маммографом и флюорографом. Куплено эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, лор-комбайн, дентальный КТ. Штат поликлиники укомплектован врачами и средним медицинским персоналом на 100%.

Главный врач больницы Александр Лацких подчеркнул — всё медицинское оборудование высокотехнологичное. «Всё очень высокого качества, позволяющее оказывать медицинскую помощь на современном уровне. Я думаю, что похвастаться этим мало кто может из частных клиник. Врачу важны условия работы и возможность работать на хорошем оборудовании, чтобы получать удовлетворение — это тоже драйв особый».

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © vn.ru

 © 4s-info.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © zdrav.nso.ru

 © 4s-info.ru

 © er.ru

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Источник: https://er.ru/activity/news/v-obi-n...e-edinoj-rossii-otkryli-polikliniku

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Новосибирская область
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