В Оби Новосибирской области открыли поликлинику

В Оби Новосибирской области открыли поликлиникуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Четырехэтажный корпус на 550 посещений в смену построили и оснастили благодаря национальному проекту «Здравоохранение» — по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В новой поликлинике Новосибирской районной больницы № 2 сосредоточены: участковая служба, узкие специалисты, детская и взрослая стоматология, женская консультация, отделения медицинской профилактики и медицинской реабилитации, дневной стационар. Отделение лучевой диагностики оснащено компьютерным томографом, а также цифровыми рентгеном, маммографом и флюорографом. Куплено эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, лор-комбайн, дентальный КТ. Штат поликлиники укомплектован врачами и средним медицинским персоналом на 100%.
Главный врач больницы Александр Лацких подчеркнул — всё медицинское оборудование высокотехнологичное. «Всё очень высокого качества, позволяющее оказывать медицинскую помощь на современном уровне. Я думаю, что похвастаться этим мало кто может из частных клиник. Врачу важны условия работы и возможность работать на хорошем оборудовании, чтобы получать удовлетворение — это тоже драйв особый».
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