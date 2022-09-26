Новый мусоровоз NTM KGH на шасси Daewoo Novus от компании «НТМ Рус»
Компания «НТМ Рус» представила на международной выставке WasteEcoExpo новый мусоровоз NTM KGH на шасси Daewoo Novus.
Мусоровоз NTM KGH на шасси Daewoo Novus © machineryline.kz
На выставке WasteEcoExpo международного уровня был презентован мусоровоз NTM KGH на шасси Daewoo Novus. Его производством занимается компания «НТМ Рус», которая и представила его публике. Если говорить о технических характеристиках этой модели, то ее размеры равны 7335×2495×3015 мм при весе в 18 т, а грузоподъемность — 12255 кг. При этом колесная формула — 4×2, длина колесной базы — 4030 мм, а дорожный просвет составляет 265 мм. Данный мусоровоз оснащен промышленным двигателем Doosan DL06K, который работает на дизеле и соответствует классу экологичности «Евро-5», и 6-уровневой механической коробкой переключения передач ZF6S10000TO — лидером в своем классе. Специалисты предприятия «НТМ Рус» собственными силами разработали вместительный кузов спецтехники. Он изготовлен из цельных металлических листов, а его объем составляет 15,3 м3.
Производительность и продуктивность этой модели не подлежит сомнениям. В подтверждение этого производитель заявляет об ее оптимальной силе уплотнения, которая составляет 30,5 т, коэффициенте прессования — 1:7 и цикле прессования, который длится 18-20 с. Мусоровоз способен эффективно функционировать при существенных нагрузках и транспортировать максимально 11 т крупногабаритных отходов. Что касается гидравлической системы специализированного транспорта, то здесь имеет место аксиально-поршневой насос с возможностью регулирования. При этом гидравлические и другие стальные детали покрыты антикоррозийным цинко-никелевым соединением, что увеличивает срок их службы. Шланги же находятся в емкостях металлического основания заднего борта.
Есть возможность и опционального оснащения кузова. Это может быть портальный погрузчик, кран-манипулятор или же специальная лебедка. Производитель предоставляет один год гарантии на новую модель, а это предположительно 2600 моточасов.
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