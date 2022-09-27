Новинка от уральского автомобильного завода «Урал-4360»

Уральский автомобильный завод выпустил новый полноприводный грузовой автомобиль «Урал-4360», предназначенный для транспортировки грузов.

Урал-4360 © autoline.md

Уральский автомобильный завод представил очередную новинку — грузовой автомобиль «Урал-4360» (4×4) с полным приводом. Среди основных задач, которые способна выполнять спецтехника, транспортировка грузов, установка разнообразных надстроек и буксирование прицепов.

Что касается основного оснащения, то модель имеет кабину NEXT, рассчитанную на три места, и мощный четырехтактный дизельный двигатель ЯМ3-53402 с турбонаддувом и жидкостной системой охлаждения, а также автоматическую коробку передач с шестью ступенями. В качестве альтернативы можно использовать и механический вариант. Следует уточнить, что в передней подвеске рессоры заменены на пружины. Это позволяет ускорить езду по неровному дорожному покрытию и уменьшить вибрацию, которая создает дискомфортные ощущения для водителя. Вдобавок это влияет на общий вес транспорта, в сторону его снижения.

Грузоподъемность данной модели достигает 4 т, а полный вес — 6200 кг, при этом габаритная длина составляет 7906 мм. Автомобиль имеет продуманное оснащение для эффективной транспортировки грузов. Это специальная прочная платформа, изготовленная из металла. В свою очередь она оборудована тентом, дугами и бортами, которые можно при необходимости откидывать.