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Казань — это столица Татарстана, крупнейший город на Волге и во всём Приволжском федеральном округе. Да и по стране Казань занимает 5-е место по численности — после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Расстояние от Москвы до Казани около 800 км — это полтора часа на самолёте, около 12 часов поездом или на машине.

Казани более 1000 лет — это один из самых старых городов страны. Изначально это была пограничная крепость, которая защищала северные территории Волжской Булгарии. Затем город стал столицей целого ханства, которому Московское княжество даже платило дань. Но в 1552 году войска Ивана Грозного после нескольких лет безуспешных попыток всё же захватили город — и с тех пор Казань стала важной частью Российского государства.

Сейчас Казань — одно из самых популярных туристических направлений в России. Туристы приезжают в кремль и главную джума-мечеть Татарстана, чтобы увидеть старинную архитектуру, уникальные современные здания, новые общественные пространства и древние города неподалёку от Казани.

1. Первое поселение на месте Казани возникло в 1005 году как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии. Это государство было образовано из союза местных племён и занимало большую часть среднего Поволжья. В своё время войска Волжской Булгарии захватывали Муром, Суздаль, Унжу, Устюг — то есть добирались почти вплотную к Москве. В 1438 году Казань захватил один из свергнутых ханов Золотой Орды — с тех пор город стал столицей отдельного ханства.

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2. В 1552 году Казань взяли войска Ивана Грозного. До этого было немало попыток захватить город, но все они были безуспешными. Чтобы победить, Иван Грозный за 4 недели построил неподалёку крепость Свияжск — это был опорный пункт для русской армии. В итоге Казань захватили и с тех пор город навсегда вошёл в состав Российского государства. Местных жителей из города выгнали — в то время татарам было запрещено селиться ближе 30 вёрст от Казани. В город завозили русское население, целыми слободами из разных регионов страны. Тогда же начали строить новый белокаменный кремль, который сохранился и по сей день.

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3. Для строительства Казанского кремля призвали псковских зодчих, которые возводили храм Василия Блаженного в Москве. Крепость расширили, построили несколько новых башен, заменили часть деревянной стены на каменную кладку. Вместе со стеной псковские зодчие начали строить и первые православные храмы в кремле — несколько церквей и соборов, два монастыря.

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4. Мечеть Кул-Шариф.

Главная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани. Джума-мечети ещё называют пятничными и соборными — в них совершается коллективная молитва всем мусульманским сообществом в полдень пятницы.

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5. Строительство мечети было задумано как воссоздание легендарной многоминаретной мечети времён Казанского ханства, которая была разрушена во время штурма города войсками Ивана Грозного. Мечеть назвали Кул Шариф в честь руководителя защитников Казани, который вместе со своими войсками погиб во время захвата города.

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6. Новую мечеть построили в 2005 году. Высота каждого из четырёх основных минаретов — 58 метров. Гранит и мрамор для строительства и отделки привезли с Урала. Ковры для внутреннего убранства мечети подарило правительство Ирана, а огромную хрустальную люстру весом почти 2 тонны сделали в Чехии.

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7. Сейчас мечеть Кул-Шариф — главный символ Казани и одно из самых посещаемых мест в городе.

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8. В 1920—1930-х годах в Казанском кремле разрушили много колоколен и церквей, уничтожили иконы и реликвии. С образованием Республики Татарстан в 1992 году Казанский кремль стал резиденцией Президента Республики Татарстан. С тех пор началось восстановление исторических построек.

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9. Башня Сююмбике расположена в отдалении от стен крепости — раньше её использовали как дозорную. С верхней точки башни открывается широкий обзор на Волгу, Казанку и окрестности.

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10. Первое упоминание о башне относится к 1703 году, но точное время строительства неизвестно. В 1730 году на вершине башни установили двуглавого орла. После революции башню передали мусульманскому населению Казани, герб Российской империи заменили на позолоченный полумесяц. В 1930-х полумесяц убрали, но в 1993 году установили снова — в связи с тем, что башня используется как минарет для чтения азана во время поминальной молитвы в честь жертв 1552 года.

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11. Башня Сююмбике относится к падающим — часть фундамента просела и шпиль отклонился от вертикальной оси на 2 метра. Основание укрепили и падение башни удалось остановить.

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12. Юго-западная круглая башня построена в 1562 во время возведения белокаменного кремля. Это было одно из важнейших оборонительных сооружений Казани. Башня двухъярусная, построена из кирпича, диаметр в самой широкой части почти 10 метров.

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13. Кремлёвская набережная — одна из современных достопримечательностей Казани. Набережная с прогулочной зоной была в городе давно, но когда рядом со стенами кремля построили Дворцовую площадь и Дворец Земледельцев — набережную тоже решили переделать. Береговую линию расширили, благоустроили, проложили дорожки, установили беседки. Название выбирали всем городом — говорят, что были сотни вариантов. Но в итоге остановились на самом простом — так набережную стали называть Кремлёвской.

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14. Дворец Земледельцев.

Это одно из самых необычных современных зданий в Казани — большой дом с двумя симметричными крыльями и центральным порталом с куполом. Дворец построен в 2010 году. с использованием архитектурных элементов ампира и классицизма. Эксперты считают, что здание напоминает Пти-Пале, один из корпусов Хофбурга в Вене и Витториано в Риме.

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15. Строительство этого здания хотели остановить — бывшая Росохранкультура считала, что такой дворец не будет гармонировать с исторической застройкой. Но строительство всё же закончили и теперь в здании располагается штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, отдел ветеринарии и другие организации.

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16. Перед Дворцом Земледельцев разбили парк с таким же названием. Через парк можно пройти на Кремлёвскую набережную.

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17. В основной портал Дворца Земледельцев встроено бронзовое дерево высотой 20 метров.

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18. В начале Кремлёвской набережной есть свой небольшой причал.

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19. Казанский Богородицкий мужской монастырь известен как место обретения Казанской иконы Божией Матери. Считается, что 9-летняя девочка Матрона в 1579 году обнаружила икону на месте, которое было указано ей во сне. В том же году по приказу Ивана Грозного на этом месте был основан девичий Богородицкий монастырь. По преданию, первой монахиней в нём стала та самая Матрона. К моменту революции в монастыре было около 500 монахинь.

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20. После 1918 года монастырь закрыли, общину перевели в Петропавловский собор. Большую часть архитектурного ансамбля разрушили, а в 1942 году разместили на территории обители табачную фабрику. В 2005 году монастырь начали возрождать — но уже как мужской. А в 2015 году отстроили и Собор Казанской иконы Божией матери.

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21. Протока Булак раньше соединяла озеро Нижний Кабан и реку Казанку. Считалось, что протока — это граница города, за которую после захвата Казани выселили местное население. Сейчас различия стёрлись и протока расположена в самом центре города, но говорят, что большинство старых церквей расположено на правой стороне, а мечети — на левой.

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22. Со временем протока Булак превратилась в местную достопримечательность — в нескольких местах её пересекают красивые каменные мосты, а прямо из воды бьют фонтаны.

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23. Александровский пассаж построили в 1883 году по заказу местного купца. Владелец продал его сестре, а та передала его городу под музей. Но для музея здание решили не использовать — сделали в нём меблированные квартиры, которые сдавали в аренду. Для того времени здание считалось очень современным — в нём были даже лифты, на которых жильцы могли подняться на пятый этаж. В советские годы здесь работали магазины, кинотеатр, типография. Сейчас фасад здания украшает центр города, но сам пассаж не используется.

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24. В центре Казани расположена самая известная улица города — Баумана. В времена Казанского Ханства улицу Баумана называли Ногайской дорогой, а после штурма кремля войсками Ивана Грозного — Проломной. Именно со стороны этой улицы стены кремля были разрушены.

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25. Богоявленский собор построили на месте бывших Проломных ворот в 1756 году. Первая колокольня была невысокой, но в 1897 построили новую. В 1900 году на неё торжественно подняли большой колокол весом более 8,5 тонн. В советское время собор использовали как склад и спортзал, а в помещениях колокольни были торговые лавки. Но в 1960 году колокольне присвоили статус памятника архитектуры и отреставрировали.

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26. Улица Баумана — казанский Арбат, пешеходная улица, по которой можно пройти от площади Тукая до кремля.

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27. Собор первоверховных апостолов Петра и Павла расположен на улице Мусы Джалиля. До 1917 года эта улица называлась Петропавловской — в честь собора. До строительства собора здесь была одноимённая церковь, но когда Петр I приезжал в Казань во время Персидского похода, император остановился у местного купца, который жил рядом с этой церковью. Здесь Петр I отпраздновал своё 50-ти летие, передал купцу в управление несколько местных мануфактур. А купец на свои деньги решил воздвигнуть собор имени святых Петра и Павла. Собор был сделан из камня и отличался небывалой для Казани и всего Поволжья того времени высотой и роскошью.

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28. Высота колокольни Богоявленского собора — около 75 метров. Долгое время эта колокольня была самым высоким зданием города.

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29. Гостиница «Гранд Отель Казань» — самое высокое современное здание в центре города. Отель построили в 2009 году, в здании 18 этажей, а на самом верху есть смотровая площадка.

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30. Озеро Нижний Кабан — одно из трёх больших озёр в Казани. До строительства и заполнения Куйбышевского водохранилища все озёра были соединены. Но сейчас озёра Нижний и Средний Кабан соединяются Ботанической протокой, а Верхний отделён от остальных водоёмов.

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31. На озере Нижний Кабан очень развит массовый прокат лодок и катамаранов — туристы и местные жители охотно катаются по водоёму.

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32. Набережная озера Кабан.

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33. В озере Нижний Кабан установлен большой фонтан — говорят, что струи бьют на высоту до 50 метров.

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34. Татарский государственный академический театр им. Галиасгара Камала.

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35. На озере Нижний Кабан можно взять напрокат двухместные и четырехместные катамараны, модели в виде спортивных машинок и обычные лодки. Здесь же можно купить и корм для уток.

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36. Казань — самый большой город на Волге. В 2022 году в Казани живёт более 1,2 млн человек — с 1996 года население ежегодно стабильно увеличивается на 5-10 тысяч человек.

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37. Площадь Тукая — центральная в Казани. Площадь назвали в честь народного татарского поэта Габдуллы Тукая, но местные часто называют её просто «Кольцо», потому что на этом месте были рельсовые пути для разворота трамваев. В 2011 году отсюда убрали последний трамвайный маршрут, но в народе сохранилось прежнее название. Раньше на месте площади была низина с небольшим озером — это место находилось на окраине Казани. Затем территория вошла в черту города, озеро засыпали и организовали на этом месте рыбный базар.

© img.geliophoto.com

38. Экият, Татарский государственный театр кукол — это крупнейший и один из старейших кукольных театров в России. Театр был создан ещё в 1934 году, ставил спектакли на русском и татарском языках. Труппа часто выступала в международных фестивалях.

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39. В 2012 году для театра построили новое здание в виде яркого дворца. Театр похож на сказочный кукольный замок в восточном стиле — с башенками, витыми колоннами, разноцветными стеклами и скульптурами. Перед входом расположена скульптура Маленького принца, который стоит на своей планете.

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40. Гостиница «Гранд Отель Казань».

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41. Развлекательный центр «Туган Авылым» — это воссозданная татарская деревня, миниатюрный городок-музей в центре Казани. Здесь можно погрузиться в сельскую атмосферу и узнать о быте и народных промыслах, не выезжая за пределы города.

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42. Казанский речной порт — один из ключевых водных транспортных центров страны. Казань всегда была крупной точкой судоходства — город находился на волжском торговом пути. Российские монархи тоже использовали водный путь для посещения Казани — именно по Волге сюда приезжал Пётр I, Екатерина II со свитой, Павел I с сыновьями и другие царственные особы.

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43. С Казанского речного вокзала можно отправиться на теплоходе на прогулку по окрестностями — например, побывать на городе-острове Свияжск или в Болгарах, музее на месте древнего городища. Есть также и большие круизы в Самару, Москву, Астрахань, Саратов, Нижний Новгород, Волгоград, Санкт-Петербург и другие города.

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44. Панорама центра Казани.

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45. Вокзал в Казани появился в 1894 году, после открытия железной дороги из Москвы. В 1992 году в здании был сильный пожар, но к 1997 году его восстановили.

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46. Из Казани отправляются поезда в Москву, Челябинск, Ижевск, Нижний Новгород, Адлер, Ташкент, Киров и другие города.

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47. Дом Кекина — это последний проект архитектора Генриха Руша, который создал здание железнодорожного вокзала в Казани, Чернояровский пассаж, дом Шамиля и много других красивых объектов города. Поначалу квартиры в доме сдавали в аренду, затем в здании работала гимназия. Недавно дом отреставрировали и отдали под офисы.

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48. Парк «Чёрное озеро» появился в Казани ещё в 1829 году — тогда берега отделали камнем, засадили аллеи деревьями. Но со временем озеро заболотилось и в 1889 году его засыпали. Сейчас на его месте сделали искусственный пруд.

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49. Казанский научный центр Российской Академии Наук. Основан в 1945 году, в состав входят 5 институтов. Раньше в этом здании работала женская гимназия, а затем — татарский рабочий факультет, в котором учился Муса Джалиль.

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50. Идея создать национальный музей Республики Татарстан появилась в 1889 году — тогда он занимал несколько комнат, в которых вместе с библиотекой размещался склад археологических находок. В 1890 году после крупной выставки в музее появилось много уникальных экспонатов, в создании коллекций участвовали и местные жители. Здание музея несколько раз перестраивали, последняя реставрация была в 1990 году.

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51. Правительство Республики Татарстан.

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52. В фондах национальной библиотеки Республики Татарстан хранится более 3,2 млн документов. Около 100 тысяч из них на татарском языке, ещё 100 тысяч — на иностранных. Библиотека работает с 1886 года, но раньше она размещалась особняке на Кремлёвской улице. В 2020 году закончили реконструкцию здания Национального культурного центра «Казань», в котором до этого был филиал музея В. И. Ленина. С тех пор библиотека переехала сюда.

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53. На стеле рядом с библиотекой установлена скульптура «Хоррият» — женщина-птица, которая символизирует свободу и несокрушимость. Стелу установили в 1996 году, к шестилетию Дня Независимости республики.

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54. Жилой комплекс «Дворцовая набережная».

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55. Экстрим-парк «УРАМ» — самый большой в России. Парк открыли в 2020 году рядом с мостом Миллениум. Здесь есть большой памп-трек для профессионалов и малый — для начинающих, два отделения скейт-парка и эйр-парка, площадка для паркура, баскетбольные площадки. Есть всё, что нужно для любителей экстрима или занятий спортом на свежем воздухе.

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56. Мост Миллениум построили к тысячелетнему юбилею Казани — именно поэтому он и получил такое название. До появления этого моста в этом месте использовали понтонную переправу.

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57. Мост вантовый — то есть конструкция удерживается за счёт стальных тросов, которые соединяют пилон (вертикальную часть) с дорожным полотном. Первую очередь моста запустили в 2005 году, а вторую — в 2007. Эти два года движение было открыто только под одной половиной пилона, поэтому местные в шутку называли мост «Линолеум».

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58. Центр семьи «Казан» — главный Дворец бракосочетаний Казани и Татарстана. Верхняя часть здания напоминает казан, нижняя — пламя очага. Считается, что это символ достатка и семейного благополучия.

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59. На здании есть смотровая площадка, с которой виден кремль и набережная. В оформлении залов использовали мотивы, характерные для Волжской Булгарии, Казанского ханства и европейского классицизма.

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60. «Казанская Ривьера» — гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком недалеко от центра города. Высота колеса обозрения — 65 метров. На момент открытия оно было вторым по высоте в России. В 2010 году журнал Forbes назвал аквапарк в «Казанской Ривьере» крупнейшим в России. Считается, что именно из-за этого аквапарка в Казань приезжает до 60% туристов из соседних регионов.

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61. В аквапарке работает более 50 аттракционов и горки на любой вкус — от экстремальной «Ниагары» до спокойной «Амазонки» с пещерами. А отдохнуть можно на лежаках возле большого бассейна.

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62. Деревню Универсиады построили специально для размещения спортсменов и участников делегаций, которые приезжали в Казань на соревнования в 2013 году. Теперь это самый крупный в России студенческий кампус — деревня рассчитана на проживание 14,5 тысяч человек.

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63. Дворец водных видов спорта тоже построили для проведения Универсиады в 2013 году. Наклонные и вертикальные части фасада сделаны из стекла — для этого проектировщики и производители профиля разработали специальные решения, которые смогли бы выдержать большую нагрузку.

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64. Панорама Казани.

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65. Храм-памятник в честь нерукотворного образа Спасителя построили в пам