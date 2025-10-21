Ростех передал заказчику семь новых Ми-8 для работы в российских регионах
Салон каждого вертолета оснащен 22 сиденьями, также в них подготовлены места под установку медицинских модулей. Заказчиком выступила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), суда передал холдинг «Вертолеты России».
Каждый переданный Ми-8 имеет подготовленные места под установку медицинских модулей. Машины можно оборудовать внешней подвеской грузоподъемностью до 4 тонн с весоизмерительным устройством, расширив их возможности по транспортировке грузов.
Партия из четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 будет передана авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» для выполнения заданий в интересах крупных российских нефтегазовых компаний. Две машины переданы авиакомпании «Ямал», выполняющей регулярные рейсы в муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще одна машина пополнит воздушный парк авиакомпании «Аэросервис», выполняющей полеты в Забайкальском крае.
