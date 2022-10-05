ГК «ПАНТЕС» запустила производство в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Производство ГК "ПАНТЕС" в ОЭЗ "Санкт-Петербург" (площадка "Новоорловская") © Фото из открытых источников

ГК «ПАНТЕС» в рамках планируемого расширения получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству электроники, построенного на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»). Запуск производства состоялся 1 августа 2022 г.

ГК «ПАНТЕС», входит в ТОП-10 контрактных производителей электроники на территории РФ и специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной электроники для областей применения, критичных к отказу оборудования, таких как энергетика, транспорт, связь и телекоммуникации.

Производственный корпус площадью 6 тыс. кв. м., на территории 1.2 Га, спроектирован и построен с использованием инновационных инженерных, экологических и энергосберегающих технологий в строительстве, что позволило сократить эксплуатационные затраты более чем на 25%.

Производство ГК "ПАНТЕС" в ОЭЗ "Санкт-Петербург" (площадка "Новоорловская") © Фото из открытых источников

Введено в эксплуатацию технологическое оборудование для производства электроники от ведущих мировых производителей. Планируемая мощность производства на первом этапе составит до 1 миллиона единиц изделий в год. Массовый выпуск изделий налажен в автоматическом режиме. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 700 млн рублей.

Производство ГК "ПАНТЕС" в ОЭЗ "Санкт-Петербург" (площадка "Новоорловская") © Фото из открытых источников

Запуск нового завода позволил создать более 200 рабочих мест для специалистов в области электронной промышленности: высококвалифицированных рабочих, технологов, разработчиков и инженеров. Учитывая активный рост спроса на радиоэлектронное оборудование, произведенное на территории РФ, в рамках программ импортозамещения, реализация запуска нового завода ГК «ПАНТЕС» поможет значительно снизить зависимость от изделий иностранного производства на российском рынке электроники.