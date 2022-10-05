Региональный сосудистый центр открылся в 33 городской больнице в Колпино
Новый корпус рассчитан на 129 мест. Кроме того, центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Это дает возможность выполнять широкий спектр сложных внутрисосудистых операций.
Строительство регионального сосудистого центра завершили еще в 2019 году. Однако в период пандемии здание переоборудовали под инфекционный корпус по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Спустя 3 года Центр принимает первых пациентов с острым коронарным синдромом. Созданные условия позволят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
«Оборудование современное, надёжное, проверенное. Из операций первичных, которые мы должны выполнять, — это операции, направленные на механическое восстановление кровотока при остром коронарном синдроме и при остром ишемическом инсульте», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения регионального сосудистого центра Сергей Селецкий.
Принимать здесь будут не только пациентов из Колпино, но и со всего юга города. Это особенно упростит логистику доставки в медицинские учреждения острых больных. Общий охват примерно 500 000 жителей города.
Также упор в сосудистом центре сделают и на обслуживание плановых пациентов, а главное — на наблюдении за ними.
«Предугадать этого невозможно, но на базе 33-й Городской больницы, наверное, будет больше плановое. Потому что у нас планируется открытие Центра управления рисками. Так как у нас имеется четыре поликлиники в районе, и у нас имеются взаимоотношения стабильные. Посылаться пациенты до обследования, наблюдения будут в 33-ю Городскую больницу», — объяснил главный врач Городской больницы № 33 Сергей Журавлёв.
То есть будут следить за людьми, которые уже перенесли острую стадию заболевания или, наоборот, у которых проблема с сердечно-сосудистой системой только выявлена. Оказывая консервативное лечение на таком уровне, чтобы оперативное вмешательство им не потребовалось.
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