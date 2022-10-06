Лидером в ЦФО по сбору зерна стала за этот год Воронежская область

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Воронежская область в этом сельскохозяйственном сезоне заняла первое место в ЦФО и пятое по России по сбору зерна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 5 октября.

Аграрии с площади 1352 тысяч га собрали в зачётном весе 5 млн 632 тысячи тонн зерновых. Пшеницы намолотили 4 млн 191 тысячу тонн, а ячменя 1 млн 186 тысяч тонн. Это один из лучших результатов сельского хозяйства Воронежской области.

Фуражная пшеница составила 48%, пшеница 3 класса занимает 17% и 4 класса — 36%.

Сейчас в полях продолжается уборка подсолнечника и сахарной свеклы. На сегодняшний день собрано 1 млн 496 тысяч тонн сахарной свёклы и 130,2 тысяч тонн подсолнечника. По уборке этих культур регион занимает первое место по ЦФО.

Ну, и, продолжается сев озимых зерновых культур. Уже засеяно 416 тысяч га. Сообщается, что с приобретением минеральных удобрений проблем в регионе нет.