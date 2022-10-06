Лидером в ЦФО по сбору зерна стала за этот год Воронежская область
Воронежская область в этом сельскохозяйственном сезоне заняла первое место в ЦФО и пятое по России по сбору зерна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 5 октября.
Аграрии с площади 1352 тысяч га собрали в зачётном весе 5 млн 632 тысячи тонн зерновых. Пшеницы намолотили 4 млн 191 тысячу тонн, а ячменя 1 млн 186 тысяч тонн. Это один из лучших результатов сельского хозяйства Воронежской области.
Фуражная пшеница составила 48%, пшеница 3 класса занимает 17% и 4 класса — 36%.
Сейчас в полях продолжается уборка подсолнечника и сахарной свеклы. На сегодняшний день собрано 1 млн 496 тысяч тонн сахарной свёклы и 130,2 тысяч тонн подсолнечника. По уборке этих культур регион занимает первое место по ЦФО.
Ну, и, продолжается сев озимых зерновых культур. Уже засеяно 416 тысяч га. Сообщается, что с приобретением минеральных удобрений проблем в регионе нет.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
06.10.2210:47:12
06.10.2217:23:07