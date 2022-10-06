Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Ардоне Северной Осетии открыли современный физкультурно-спортивный комплекс

 © osnova.news

Сегодня в Ардоне открылся современный физкультурно-спортивный комплекс, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Спорткомплекс построен в рамках проекта «Спорт — норма жизни!». В центре есть тренажерный, боксерский, баскетбольно-волейбольный и борцовский залы. Новый спортивный объект позволит улучшить условия для занятий детей и молодежи, проживающих в Ардонском районе, а также в свою очередь привлечет дополнительно занимающихся физической культурой и спортом в количестве более 200 человек.

 © region15.ru

 © region15.ru

 © region15.ru
Источник: https://osnova.news/n/17256/

спортивные объекты, Северная Осетия
  • Аlex М Аlex М
    06.10.2221:03:47

    Хочется к таким новостям больше фото именно помещений коридоров и так далее, если есть возможность

    #1254399
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,