В Ардоне Северной Осетии открыли современный физкультурно-спортивный комплекс

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Сегодня в Ардоне открылся современный физкультурно-спортивный комплекс, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Спорткомплекс построен в рамках проекта «Спорт — норма жизни!». В центре есть тренажерный, боксерский, баскетбольно-волейбольный и борцовский залы. Новый спортивный объект позволит улучшить условия для занятий детей и молодежи, проживающих в Ардонском районе, а также в свою очередь привлечет дополнительно занимающихся физической культурой и спортом в количестве более 200 человек.

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