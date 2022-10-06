В Бийске прошла приемка парка на «Зеленом Клине»

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Парк в микрорайоне «Зелёный клин» официально прошел приемку. Подрядчик успел завершить все работы в рамках отведенного срока — по 30 сентября.

Фонтан в день приемки специально подключили, чтобы показать его работу на всю мощность. Правда, в последующие дни он вряд ли будет работать — на улице слишком холодно, температура опускается ниже нуля. Зато арки в виде звезд будут подсвечиваться и зимой. Как и фонари с разноцветными плафонами, которые появились рядом с фонтаном. Установили и лавочки с каменным основанием.

Впрочем, работы тут еще обещают продолжать. Так, на следующей неделе в парке должны приступить к озеленению: высадить деревья и кустарники. Вдоль ограждения уже видны лунки под высокорослые деревья. Та же работа продолжится весной. Всего здесь намечено высадить около 500 саженцев.

Кроме того в парке установлены камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать, не появились ли в парке вандалы.

Парк сдан, брусчатка уложена, на выделенных площадках появились уличные тренажеры и детское игровое оборудование.

Общая стоимость работ в парке составила 71 млн. рублей.

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©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Bqf01MLrUFM

Иллюстрации к проектно-сметной документации благоустройства парка © biwork.ru

Фото: Сергей Кулыгин