В Бийске прошла приемка парка на «Зеленом Клине»
Парк в микрорайоне «Зелёный клин» официально прошел приемку. Подрядчик успел завершить все работы в рамках отведенного срока — по 30 сентября.
Фонтан в день приемки специально подключили, чтобы показать его работу на всю мощность. Правда, в последующие дни он вряд ли будет работать — на улице слишком холодно, температура опускается ниже нуля. Зато арки в виде звезд будут подсвечиваться и зимой. Как и фонари с разноцветными плафонами, которые появились рядом с фонтаном. Установили и лавочки с каменным основанием.
Впрочем, работы тут еще обещают продолжать. Так, на следующей неделе в парке должны приступить к озеленению: высадить деревья и кустарники. Вдоль ограждения уже видны лунки под высокорослые деревья. Та же работа продолжится весной. Всего здесь намечено высадить около 500 саженцев.
Кроме того в парке установлены камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать, не появились ли в парке вандалы.
Парк сдан, брусчатка уложена, на выделенных площадках появились уличные тренажеры и детское игровое оборудование.
Общая стоимость работ в парке составила 71 млн. рублей.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Bqf01MLrUFM
Иллюстрации к проектно-сметной документации благоустройства парка © biwork.ru
Фото: Сергей Кулыгин
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
07.10.2212:21:33