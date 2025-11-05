1 ноября в заречной части Бийска состоялось открытие восстановленного здания «Октября». Теперь это не заброшенный кинотеатр, а центр греко-римской борьбы.

Бийский кинотеатр «Октябрь» не уникален, подобных — более 100 по всей стране. Здание спроектировано советским архитектором Зоей Брод. Однако в нашем городе он имел, возможно, большую популярность, чем где-либо.

Жители Заречья были очень рады, что новый кинотеатр появился именно в их густонаселенном районе, который в какой-то момент начал превращаться исключительно в промышленный. С досугом дело обстояло очень плохо, поэтому руководство края и города определило, что новый кинотеатр станет культурным центром Заречья.

Зимой 1964 года в кинотеатре выступал Владимир Высоцкий, исполнял песни под гитару, представлял публике фильм «Вертикаль»

12 апреля 1974 года бийчане впервые увидели фильм Василия Шукшина «Калина красная», только за премьерный день картину пришлось прокрутить пять раз.

О том, что в заброшенном здании откроется отделение греко-римской борьбы, стало известно в 2019 году на выездном заседании комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту и делам молодежи. Городские власти совместно с федерацией спортивной борьбы взялись за дело и началась реконструкция.

Крупные строительные работы вели за счет собственных средств, и денег, полученных по линии наукограда. Заменили окна, обновили фасад, отремонтировали кровлю, подключили тепло и водоснабжение. За время ремонта проведена полная модернизация спортивного зала, его оснастили современными борцовскими коврами, благоустроили раздевалки, душевые и помещение для тренеров. Сделана и архитектурная подсветка здания, территория вокруг приведена в порядок.

Важно и то, что в историческом здании сохранено его внутреннее убранство, созданное в стиле сталинского ампира. Капитальный ремонт и переоборудование объекта площадью 846 кв. м. обошлись почти в 40 млн руб.