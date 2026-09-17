В Бийске состоялось торжественное открытие нового модульного бассейна «Лазурный»

Модульный бассейн «Лазурный», расположенный в одном из густонаселенных микрорайонов города — Зеленом Клине, — распахнул двери для жителей Бийска. Почти две недели объект работал в тестовом режиме: первые заплывы здесь сделали спортсмены. Сейчас же состоялось официальное открытие, на которое пришли не только почетные гости, но паралимпийские чемпионы, а также бийчане, живущие рядом.

Незадолго до торжественной церемонии иерей Александр Лобанов, руководитель отдела по спорту и физической культуре Бийской епархии, провел в бассейне обряд освящения. Он прочитал молитву и окропил каждый уголок здания святой водой, чтобы оно служило на благо города долгие годы.

По традиции праздничную программу открыли местные творческие коллективы. Артисты подобрали номера так, чтобы они перекликались со спортивной темой: в танцах чувствовалась энергия движения, а в песнях — мотив преодоления и командного единства.

Особое место среди почетных гостей заняли паралимпийские чемпионы, совсем недавно защищавшие честь Бийска на чемпионате Европы в Коджаэли. Роман Жданов и Егор Ефросинин вернулись домой с медалями — и в этот день стали главными героями церемонии. Роман завоевал два золота в заплыве на спине и в комбинированной эстафете, а Егора стал серебряным призером на дистанции 100 метров. Их успехи — наглядный пример для юных спортсменов, ведь каждая победа рождается из упорного труда и регулярных тренировок.

Еще одним приятным моментом церемонии стало награждение победителя конкурса на лучшее название для бассейна. Среди множества предложенных вариантов жюри выбрало идею Татьяны Соломатовой — именно она дала бассейну имя «Лазурный». В знак благодарности директор спортивного комплекса «Заря» Винера Фаляхова вручила ей годовой абонемент на посещение бассейна.

Чаша бассейна имеет длину 25 метров и ширину около 14 метров. В ней оборудовано шесть плавательных дорожек, глубиною 1,8 метра. По мнению Егора Ефросинина, таких параметров вполне достаточно для полноценных тренировок.

Роман и Егор также подчеркнули, что все помещения соответствуют требованиям доступной среды: здесь оборудованы специальные санузлы, предусмотрены горизонтальный лестничный подъемник, устройство для безопасного спуска в воду.

Директор спортивного комплекса «Заря» Винера Фаляхова рассказала, что модульный бассейн «Лазурный» является подразделением спорткомплекса «Заря». Изначально концепция объекта была семейной, но на время ремонтных работ в спорткомплексе она немного изменилась. Пока что бассейн стал тренировочной базой, где занимаются около 200 воспитанников школы олимпийского резерва и примерно 40 инваплавцов.

Территория вокруг бассейна заметно преобразилась: уложены асфальт и тротуарная плитка, обустроены газоны и смонтировано освещение. Еще для посетителей предусмотрена удобная парковка.