В Калининградской области появился новый автомобильно-железнодорожный паром

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Калининградская область, 6 октября. — Паром проекта CNF19М «Генерал Черняховский», построенный на Невском судостроительном-судоремонтном заводе (входит в ОСК) в кооперации с турецкой верфью, прибыл в Калининградскую область, где состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага России.

К преимуществам этих паромов относятся их высокие ходовые качества и специальное ледовое усиление. Они способны без помощи ледокола ходить в море при толщине льда до 80 см. А отечественное программное обеспечение позволяет поддерживать высокий уровень безопасности этого движения, в том числе при неблагоприятных погодных условиях. При этом интегрированная система управления и контроля спроектирована с учётом возможности использования дистанционного режима

Это второй паром нового поколения после его брата — парома «Маршал Рокоссовский», который уже успешно эксплуатируется с марта этого года на линии Усть-Луга-Балтийск. Кроме того, ранее нашими корабелами уже были построены два грузопассажирских парома проекта PV22 и паром проекта CNF11CPD «Александр Деев», на котором 6 сентября состоялась церемония поднятия флага при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина. На Окской судоверфи достраивается паром проекта PV24, а амурские судостроители строят паром «Василий Ощепков». Эти суда особенно востребованы сейчас, для обеспечения грузоперевозок в условиях транспортно-логистических ограничений со стороны недружественных стран

Паром предназначен для перевозки железнодорожных составов российского стандарта, а также других накатных грузов, включая опасные грузы, и до 30 рефконтейнеров. На пароме имеются две грузовые палубы. Верхняя палуба спроектирована под перевозку грузовых автоприцепов. Погрузка колесной техники на главную палубу может идти как с мостов паромных комплексов, так и со съемных береговых Ро-Ро мостов.

Главная палуба рассчитана на перевозку железнодорожных цистерн и вагонов. Грузовместимость судна по железнодорожным составам составляет 80 цистерн, 54 полувагона или 36 грузовых вагонов. По колесной технике вместимость парома составляет 58 автомобилей с полуприцепом.

http://www.aoosk.ru/press-center/news/na-parome-general-chernyakhovskiy-podnyat-gosudarstvennyy-flag/