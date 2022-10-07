Компания «Манотомь» запускает в серийное производство погружной измеритель-сигнализатор уровня

Как непросто выпускать манометры © stimul.online

Источник изображения: ОАО «Манотомь»

Томская компания «Манотомь» — ведущий российский производитель манометрической продукции и иных контрольно-измерительных приборов — запускает в серийное производство новый электронный прибор: погружной измеритель-сигнализатор уровня (ПСУ). О типичных проблемах, которые стоят сегодня перед высокотехнологическим предприятием, разрабатывающим новую продукцию, пишет журнал об инновациях в России «Стимул».

Прибор предназначен для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов, он сигнализирует о достижении заданного уровня различных сред (негорючих некристаллизующихся жидкостей, сыпучих материалов) и преобразования их бесконтактного воздействия в унифицированный сигнал постоянного тока. Устройство хорошо зарекомендовало себя на практике, ранее образцы успешно прошли опытно-промышленные испытания, получено положительное заключение от ООО «Томскводоконал».

Погружной измеритель-сигнализатор уровня имеет защитное коррозионно-стойкое покрытие из пластика, усиленного арматурой (степень защиты IP68), небольшую массу (в зависимости от модификации — от 3 до 20 кг) и глубину погружения до 3 м (при возможности ее увеличения), при этом устойчив к воздействию температур окружающего воздуха и контролируемой среды (от минус 25 °C до плюс 75 °С). Средний срок службы ПСУ — не менее десяти лет, гарантийный срок эксплуатации — три года. Немаловажно и то, что при использовании устройства обеспечивается неизменность его положения при движении измеряемой среды (например, при активном заполнении емкостей жидкостью), есть возможность регулировать высоту погружения и крепления на поверхности.

ПСУ может применяться в самых различных отраслях, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, нефтегазовой и химической промышленности, в строительстве и агропромышленном комплексе. Так, прибор предназначен для использования в насосных станциях с открытыми и закрытыми резервуарами, в очистных сооружениях, бассейнах различного назначения, резервуарах канализационных насосных станций, в технологических емкостях с веществами, не агрессивными по отношению к материалам оболочки ПСУ (например, со спиртом, раствором селитры или медного купороса, хлористым марганцем, 30-процентным водным раствором серной кислоты, морской или минеральной водой), в местах хранения сыпучих материалов (в частности, зерновых культур, различных удобрений, гранулированного полипропилена).

Устройство создано в рамках комплексного проекта, который предполагает запуск в массовое производство линейки из шести высокотехнологичных приборов (включая ПСУ). Общая стоимость проекта — почти 255 млн рублей.

Часть своих новых приборов «Манотомь» впервые создает на базе российских процессоров. Сейчас они еще не в полной мере заменяют те иностранные аналоги, которые входили в состав устройств. Необходим ряд доработок, пересмотр элементной базы, схемотехники и так далее, но в планах — завершить все это до конца года.

«Мы выпускаем три новых высокотехнологичных продукта в этом году и еще три в следующем. Кажется, что это совсем немного, но рынок, на котором требуется данная продукция, очень большой, при нашей сегодняшней выручке 700-800 миллионов рублей в год через три года мы планируем ее увеличить до одного миллиарда двухсот миллионов рублей. А на самом деле рынок еще больше, мы сейчас покрываем только небольшую часть», — рассказал «Стимулу» генеральный директор ОАО «Манотомь» Андрей Метальников.

МЕТАЛЬНИКОВ.jpg © stimul.online

Генеральный директор ОАО «Манотомь» Андрей Метальников. Источник изображения: ОАО «Манотомь»

СРЕДСТВА, КАДРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

Начиная с февраля 2022 года рынок поменялся кардинально, но в плане импортозамещения завод «Манотомь» был к этому готов. Импортозамещающую продукцию на предприятии начали разрабатывать и выпускать еще пять лет назад — для поставок в «Газпром» и другие вертикально интегрированные компании, такие как «Роснефть», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Росатом». И новым витком стала разработка тех самых шести продуктов умной электроники, которые постепенно выводятся на рынок.

Для производителей различных видов контрольно-измерительных приборов (помимо ОАО «Манотомь» это ЗАО «Росма» и ООО «МЕТЕР» (г. Санкт-Петербург), ООО «Манометр» (Саратовская обл., г. Энгельс), ЗАО «Бастор» (Ульяновская обл., р. п. Базарный Сызган), ОАО «Теплоконтроль» (г. Казань), ООО НПО «ЮМАС» (г. Москва) и некоторые другие) сейчас открыто широкое окно возможностей. За этот год с рынка ушла основная часть иностранных игроков.

«Мы — российский производитель, — говорит Андрей Метальников. — Уже в течение трех лет это подтверждается заключением Минпромторга. Мы свою продукцию производим из российских сертифицированных материалов, у нас полностью замкнутый производственный цикл. Все операции по изготовлению приборов бренда „Манотомь“ осуществляются из сырья российских производителей на наших собственных производственных мощностях, в цехах, локализованных в городе Томске. Компания „Манотомь“ имеет собственное опытно-конструкторское бюро, специалисты которого постоянно совершенствуют продукцию и разрабатывают приборы нового поколения».

Казалось бы, освободилась гигантская ниша, заказов — на годы вперед, но заполнить эту пустоту, как выясняется, не так-то просто. Мешают серьезные препятствия — нехватка оборотных средств, квалифицированных кадров и оборудования.

ПРОДУКЦИЯ.jpg © stimul.online

Продукция ОАО «Манотомь». Источник изображения: ОАО «Манотомь»

БОРЬБА С КАССОВЫМ РАЗРЫВОМ

«Мы, в основном, потребители черных и цветных металлов, — рассказывает гендиректор „Манотоми“. — Начиная с февраля цены на ключевые материалы в течение двух-трех недель поднялись на 40-60 процентов. Предприятия, с которыми мы работали на постоянной, долгосрочной основе, которые на условиях отсрочки платежа нам поставляли материалы, перевели нас на стопроцентную предоплату, и у нас образовался кассовый разрыв. Мы вынуждены были перевести свои денежные активы по большей части в материальную базу, потому что мы не могли со своей стороны нарушать договорные отношения с нашими потребителями».

«Манотомь» получает деньги за свою продукцию через определенное время после поставки, в зависимости от договора. И для потребителей ничего не изменилось, никто не стал делать полную предоплату, все отсрочки платежа остались.

«Говоря простым языком, ты должен закупить материал, — поясняет Андрей Метальников, — изготовить продукцию, отгрузить ее, поставить, и после поставки ждать от месяца до трех. Замораживание денежных средств, которые должны быть направлены на модернизацию производства, на другие какие-то производственные аспекты, доходит до полугода. И, учитывая рост цен, себестоимость нашей продукции значительно увеличилась. А резко повышать цены мы не могли, потому что очень много долгосрочных контрактов с нашими потребителями, которые мы подписываем на год, на два, и мы их не можем нарушать. В результате рентабельность сильно упала».

Чтобы как-то компенсировать кассовый разрыв, нужно привлечь в оборот дополнительные средства, а откуда их взять? В первую очередь это кредиты, но в феврале Центробанк сильно повысил ключевую ставку, и кредиты стали недоступны. Сейчас ставка опустилась до уровня октября прошлого года, и финансовый вопрос стоит уже не так остро.

«Цены на материалы, конечно, не опустились до уровней, которые нам обещали представители власти, но, по крайней мере, стабилизировались. Стало легче и благодаря господдержке. Был разработан ряд программ, одна из них для Томской области», — отмечает Андрей Метальников.

НУЖНЫ РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРЫ

«Чтобы обеспечить возросший спрос на рынке, надо увеличивать производительность, — поясняет гендиректор предприятия, — а для этого необходимо привлекать квалифицированных специалистов. У нас сейчас стоит задача на 25 процентов увеличить производительность за счет внутренних мощностей и ресурсов по персоналу. Но сделать это нам пока не позволяет острый дефицит кадров. Мы активно набираем работников, работа есть».

«Манотоми» нужны и рабочие, и инженеры, которых и раньше-то не было в изобилии. А сейчас расширением штата занимаются также другие компании, и даже в инновационном Томске с его знаменитыми университетами все страдают от нехватки работников.

«Доучиваем, подтягиваем компетенции, но это затратно, долго и не совсем эффективно, — сетует Андрей Метальников, — ведь сколько времени должно пройти, чтобы мы таким способом закрыли свои потребности. Вот, к примеру, этим летом прошел выпуск, а подходящих специалистов не так много. Во-первых, необходимого количества выпускников по профильным специальностям не выпускается, а во-вторых, престиж рабочих и инженерных специальностей, мягко говоря, не столь высок, как раньше, в СССР. Понятно, что есть проблемы с преподавательским составом: старые профессионалы уходят на пенсию, а новое поколение еще не взрастили, опыта во многих случаях не передали. Но, конечно, есть и хорошие моменты — например, у нас в трудовом коллективе сбалансированно представлены самые разные поколения, то есть сочетаются опыт и молодость. Хорошо зарекомендовал себя формат наставничества, когда новым сотрудникам профессионально помогают адаптироваться и отточить мастерство действующие сотрудники».

Одна из ключевых проблем на «Манотоми», да и на многих других российских предприятиях, — это оборудование, особенно металлообрабатывающее. Как правило, оно иностранного производства, потому что в России аналогичное пока не производят. «Стимул» уже не раз писал о том, в каком состоянии сейчас находится станкостроение в России, и о мерах, которые необходимо принять, чтобы возродить эту отрасль. На «Манотоми» еще в прошлом году успели закупить необходимое оборудование, чтобы обеспечить участки под импортозамещение. Но ведь станки надо еще и обслуживать, закупать запчасти, а в условиях санкций это очень непросто.

ПРОИЗВОДСТВО.jpg © stimul.online

Летом 2022 года ОАО «Манотомь» запустило новый корпус для холодной и горячей штамповки деталей для манометрической продукции. Источник изображения: ОАО «Манотомь»

ЗАКРЫТЬ ПОТРЕБНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Но унывать и опускать руки на «Манотоми» не собираются. На тех ресурсах, которые есть сейчас, тоже можно сделать немало. Так, этим летом завод запустил новый корпус для холодной и горячей штамповки деталей для манометрической продукции. В строительство корпуса предприятие вложило более 100 млн рублей, это сумма без оборудования.

В новом корпусе изготавливают детали для производства высокотехнологичных приборов для различных отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, ту самую линейку из шести приборов, о которой говорилось в начале статьи.

«Мы принципиально хотим закрыть всю измерительную систему SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, система сбора данных и оперативного контроля, предназначенная для получения и хранения информации о текущем режиме энергосистемы и состоянии оборудования. — „Стимул“), все три уровня», — поясняет гендиректор ОАО «Манотомь».

Если до сих пор на предприятии выпускали только первый уровень, сами измерительные приборы, то в следующем году появятся такие продукты, как контроллеры и беспроводные средства передачи данных, это уже второй уровень. Соответственно, будет разработано и ПО на всю эту продукцию.

«То есть мы собираемся комплексно закрывать потребности заказчика, который не хочет отдельно покупать измерительную часть, отдельно управляющие контроллеры и так далее, — говорит Андрей Метальников. — Потребители, особенно вертикально интегрированные компании, в этом очень заинтересованы, они хотят получать решения „под ключ“. До сих пор эту нишу занимали инжиниринговые компании, которые собирали продукты из разных зарубежных модификаций, частично и от российских производителей. Мы же собираемся представить цельный продукт».

Алексей Андреев