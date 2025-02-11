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Томск находится в Западной Сибири, к северу от Транссибирской Магистрали, в 200 км от Новосибирска. Места здесь труднодоступные: большую часть Томской области занимают тайга и болота — в том числе и одни из крупнейших в мире Васюганские. Но именно здесь вырос город, который неофициально называют Сибирскими Афинами и городом студентов.

Город, расположенный на берегу реки Томь, был основан в 1604 году как опорный пункт оборонной системы растущего Российского государства. Затем здесь прошёл Сибирский тракт — главная транспортная артерия между центральной Россией и её восточными территориями. Томск был важной точкой на этом пути. Конь на гербе города напоминает об извозе, которым занималась большая часть населения — в своё время Томск даже называли городом извозчиков. Но когда проложили Транссибирскую магистраль в обход Томска, город потерял значение важного транспортного узла. Во время Второй Мировой сюда эвакуировали около 30 заводов и научно-образовательных учреждений, которые стали основой промышленности города.

Считается, что впервые Сибирскими Афинами Томск назвал путешественник князь Вяземский — по аналогии со столицей Древней Греции, символом культурного и образованного города. Название прижилось. Первый ВУЗ в Сибири построен именно здесь, и постепенно число учебных заведений росло. Сейчас каждый восьмой житель города — студент. Можно сказать, что Томск — один из немногих городов мира, для которого научно-образовательный комплекс стал градообразующей отраслью. А ещё в Томске насчитывается около 200 памятников деревянного зодчества — это придаёт городу неповторимый стиль и картинную привлекательность.

1. В 1604 году Борис Годунов отправил казачьего голову Гаврилу Писемского и стрелецкого голову Василия Тыркова в строительную экспедицию, которой предстояло найти подходящее место на берегу реки и основать там острог. Новое поселение должно было защитить присягнувших Русскому царству эуштинских татар от воинственно настроенных соседей. Писемский и Тырков выбрали место на возвышенности. Леса служили естественной защитой для будущего города, а река, в случае чего, должна была помочь выдержать долгую осаду. В течение всего XVII века Томск был сильным военным центром, который периодически отражал набеги кочевников.

Томск стал важным городом Сибирского тракта, который шёл из Москвы в Забайкалье. Благодаря транзитной торговле город быстро рос. В 1804 году он стал центром Томской губернии, в состав которой входили территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также Восточно-Казахстанская область, западные части Хакасии и Красноярского края.

Томск перестал быть важным транспортным узлом после строительства Транссибирской магистрали, которая прошла южнее города в том месте, где сейчас находится Новосибирск. Город с Транссибом соединила только небольшая тупиковая ветка. Так в Томске начался экономический упадок. В 1937 году город на 7 лет стал частью Новосибирской области. Многие жители переезжали в быстрорастущий Новосибирск и другие города, расположенные на Транссибе. Во время Великой отечественной войны сюда стали эвакуировать заводы, так в городе зародилась первая промышленность. В 1944 году Томск изменил свой статус и стал центром Томской области.

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2. «Изумрудный дом».

Томск известен своими деревянными домами. В городе насчитывается около 200 зданий, которые являются памятниками деревянного зодчества. Здесь есть целый квартал, который полностью состоит из построек, выполненных в едином архитектурном стиле на рубеже XIX-XX столетий.

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3. «Дом с Жар-птицами».

Причудливые узоры на зданиях повествуют о родной земле, её истории, характере и нравах предков. Солнечные знаки, изображенные в обрамлении окон, символизируют плодородие; цветы, шишки, птицы и звери — богатство тайги; геометрические узоры, драконы и коньки восходят к истокам архаического сознания. Сказочный вид деревянных теремов сделали Томск сокровищницей деревянного зодчества.

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4. Томский острог на Воскресенской горе.

Деревянная крепость Томска, со строительства которой началась история города была возведена по указу Бориса Годунова в 1604 году в результате челобитной эуштинского князя Тояна, который принял российское подданство и просил защитить его земли от набегов враждебных соседей. Вскоре к Томскому кремлю, построенному в качестве рубленого города, был пристроен окольный острог, состоявший из заострённых брёвен.

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5. Музей истории Томска расположен на Воскресенской горе в здании 1859 года постройки — бывшей полицейской частной управы.

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6. На крыше Управы, как одной из самых высоких точек Томска, изначально возвышалась пожарная каланча. Со временем надобность в ней отпала, и башню демонтировали. В 1997 году, когда здание передали под организацию Музея истории, каланчу восстановили. Теперь это единственная в городе оборудованная смотровая площадка. А на память о пожарном прошлом в 2006 году на площадке разместили памятник дозорному.

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7. Справа от основного здания — воссозданная Спасская башня Томского кремля.

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8. Проспект Ленина — центральная улица города, которая тянется через три района. Раньше проспект делился на несколько участков, которые в разное время носили разные названия, к примеру, Садовая, Почтамтская, Миллионная, Университетская и Богоявленская. С 2004 года власти Томска периодически предлагают снова переименовать Проспект Ленина в Университетский.

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9. Мучной корпус.

Здание было возведено в 1908 году по заказу ведущих деятелей мукомольной отрасли. Предназначение строения — место для торговли мукой — оригинально отражено в архитектурных элементах: его башни напоминают верх завязанных кулей. В наши дни здесь разместились Государственное юридическое бюро по Томской области и Областной департамент развития информационного общества.

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10. Набережная реки Ушайки. После ремонта здесь появились сцены под открытым небом, прогулочные площадки и спортивный парк.

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11. Пассаж Второва.

Здание построено в 1905 году на средства иркутского купца Александра Федоровича Второва. В апреле 1905 года в верхних этажах нового здания открылась фешенебельная гостиница «Европа». Здесь был зимний сад, ресторан и первый в Сибири лифт. В 1935 году в здании второвского пассажа был открыт первый томский универмаг, который позже имел названия «Товары для дома» и «1000 мелочей».

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12. Дума города Томска.

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13. Центр Томска носит название Губернаторский квартал. Это особая историко-культурная зона, в которую входят охраняемые памятники архитектуры. На территории Губернского квартала расположено большинство театров и музеев, набережные, фонтаны и монументы.

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14. Администрация Томска расположена в бывшем доме купца Кухтерина, построенном в 1900 году.

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15. Здание администрации украшает восьмигранный купол с башней и часами.

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16. Дом Кухтериных спроектировал архитектор Константин Лыгин, который сильно повлиял на исторический облик города.

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17. По цвету стен томичи называют здание администрации «красным домом».

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18. Ново-Соборная площадь и Троицкий сквер. Сердце общественной жизни Томска, место проведения городских праздников.

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19. Главная новогодняя ёлка Томска.

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20. Особняк архитектора Хомича на улице Белинского.В 1904 году архитектор Станислав Хомич построил его для своей семьи. В разные годы здесь размещались учебные заведения, Дом ребёнка и больница. Горожане называют этот дом Изумрудным замком, и это не случайно. Автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков учился в Томске и часто ходил на занятия мимо особняка Хомича. К тому же, тогда крыши и заборы часто красили именно в зелёный цвет. Многие томичи уверены, что эти городские пейзажи вдохновили писателя на создание знаменитой сказки. Хотя нужно учитывать, что произведение Волкова — это адаптация американской книги.

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21. «Дом с Жар-птицами». Деревянный узор эркера послужил мотивом для эмблемы юбилейных торжеств в честь 400-летия со дня основания города Томска.

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22. «Дом с драконами». Был построен в революционном 1917 году по заказу гимназистского учителя Бронислава Быстржицкого. Сейчас здесь располагается медицинское учреждение.

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23. Томский государственный университет — первый в России университет, расположенный восточнее Волги. Он основан в 1878 году, изначально в нём было четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Сейчас в состав ТГУ входят 15 факультетов на которых учится 23 тысячи студентов. В 2018 году он вошёл в ТОП-300 сильнейших вузов мира по версии QS World University Ranking.

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24. Главный корпус томского университета. Здание было построено в 1880-1885 г. г. Историческая ценность связана со знаменитой личностью — здесь учился Куйбышев Валериан Владимирович, в последствии русский революционер, советский партийный и политический деятель.

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25. Томск давно называют городом студентов, по статистике, студентом является каждый восьмой житель. Вскоре после ТГУ, В 1896 году, здесь был основан первый в Сибири политехнический вуз. К сороковым годам прошлого века Томск имел статус российского центра науки и образования.

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26. Стрит-арт «Мы — буквы, с нами текст».

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27. Томский политехнический университет. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), учрежденный в 1896 году Императором Николаем II как Томский практический технологический институт — исторически четвертый технический вуз в стране и первый в ее азиатской части. Идея основания самостоятельного института в Томске принадлежала министру финансов Российской империи графу С.Ю. Витте. В состав комитетов, разрабатывавших проект строительства вуза входил великий ученый, химик Д.И. Менделеев.

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28. Богоявленский Кафедральный собор, один из древнейших храмов Томска. В 1630 году на его месте стояла деревянная церковь, а в 1777 году заложили нынешний каменный собор. Его нижний этаж был освящён в 1784 году в честь Богоявления Господня.

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29. В 30-е годы собор закрыли для богослужений. Сначала в нём проводили курсы Сибжелдорстроя. Позже в здании заработала вермишелевая фабрика, в 1942 году её сменил эвакуированный завод «Красный богатырь», а с 1947 по 1994 годы здесь размещалась фабрика резиновой обуви. В 1997 году церковь начали восстанавливать.

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30. В январе 2000 г. епископом Томским Ростиславом был освящён первый восстановленный предел архангела Михаила и совершено первое богослужение. В конце июня 2001 г. были установлены новые 11 колоколов. По окончании всех реставрационных работ в январе 2003 г. состоялось торжественное богослужение и освящение собора. В 2006 г. при храме заработала воскресная школа.

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31. В 1880 году в Томске побывал Антон Чехов, город ему не понравился, поэтому он написал в своём дневнике такие слова: «Томск — скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый, красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское… Томск гроша медного не стоит». В 2004 году на набережной Томи установили памятник, который стал своеобразным ответом писателю. На его постаменте выгравировано: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего „Каштанку“».

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32. Губернаторский квартал. Площадь Ленина — старейшая площадь в Томске, на которой раньше располагался рынок и гостиные ряды. В прежние времена она называлась Базарной, Гостинодворской, Богоявленской и Иверской. Сейчас на площади Ленина находится Драмтеатр и областная администрация.

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33. Администрация Томской области.

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34. Пассаж Второва.

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35. В 2004 году в Томске появился бизнес-инкубатор «Дружба» — первый студенческий бизнес-инкубатор в России.

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36. Бывший «Дом нефти». В 80-х годах это здание построила компания «Томскнефть», которая позже вошла в состав «ЮКОСА». Крышу украшает радиомачта, которая выглядит как массивный шпиль со звездой. Сейчас в здание занимает Арбитражный апелляционный суд.

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37. Шпиль на крыше бывшего Дома нефти венчает 18-ти тонная искра из электрополированной стали, символизирующая энергию недр Томской области.

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38. Здание Общественного собрания. В дореволюционной России Общественное собрание, являвшееся непременным атрибутом любого крупного города, играло роль своеобразного клуба. На первом этаже здания были устроены читальня, биллиардная, столовая, малая карточная комната, гардероб, дамская уборная, на втором — буфет, посудная, зрительный зал, мужская уборная. Также имелся большой концертный зал на 1000 зрителей. В 1920 году здание было национализировано, и в нем был открыт гарнизонный Дом Красной Армии, переименованный позднее в Дом офицеров. В настоящее время в здании функционирует Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.

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39. Воскресенская гора.

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40. Воскресенская церковь возведена на рубеже XVIII—XIX вв. на месте деревянной Успенской церкви, построенной ещё в 1622 году. Является редким представителем архитектурного стиля сибирское барокко.

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41. В 1890-х годах храму был подарен Большой Воскресенский колокол весом 1005 пудов (более 16,5 тонн). Для его размещения пришлось возводить отдельную звонницу.

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42. Музей истории Томска располагается на южном мысе Воскресенской горы, где в 1604 году была построена первая крепость и началась история города. Здание музея было возведено в 1859 году для полицейской управы.

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43. Томск — единственный город в России, для которого научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью. Сейчас здесь работают шесть государственных университетов, научными исследованиями занимаются более 100 организаций, а инновационную деятельность ведут более 270 предприятий.

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44. «Газпром трансгаз Томск».

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45. Драматический театр «Версия» — первый частный драмтеатр современной России.

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46. Белая соборная мечеть. Построена в 1913 году по проекту главного губернского архитектора Андрея (Генриха) Лангера. Автор десятков проектов, в том числе нескольких томских церквей, синагоги, драматического театра.

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47. Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии. Кирха была построена к началу российско-германского саммита в Томске в 2006 году. Освящение состоялось в присутствии Ангелы Меркель, канцлера Германии.

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48. Ново-Соборная площадь.

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49. В настоящее время в Томске проживает более 500 тысяч человек. За 400 лет Томск встал на одну линию с городами Центральной России по культурному, социальному и экономическому уровням, а его архитектура стала представителем различных исторических эпох.

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