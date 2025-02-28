В РФ начато собственное производство компонента для зубной пасты

ТОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Технологию производства порошкового силикагеля, разработанного учеными Томского государственного университета (ТГУ), масштабировали для внедрения российскими предприятиями. Вещество не уступает импортному аналогу и необходимо для производство зубных паст, косметических и гигиенических средств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В условиях санкций российские производители зубной пасты и косметических средств столкнулись с нехваткой обязательного компонента — порошкового силикагеля. Он обеспечивает нужную консистенцию и чистящие свойства гигиенических средств.

«В результате масштабирования технологии удалось наладить на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) производство опытной партии силикагеля, который не уступает по качеству зарубежной продукции. Это подтвердили тестовые испытания промышленников. Переход от лабораторного варианта до синтеза в реакторе занял около года», — приводятся в сообщении слова магистранта программы «Цифровая химия» химического факультета ТГУ, технолога проекта по масштабированию производства силикагеля Владислава Калашникова.

Вместе с разработкой технологий химический факультет ТГУ готовит специалистов, способных внедрять эти технологии на производстве. В рамках пилотного проекта по совершенствованию высшего образования России была запущена программа «Цифровая химия». Она предполагает освоение большого количества IT-технологий и инструментов, которые способны вывести химическое производство на качественно новый уровень.

«Эти специалисты способны с помощью математического моделирования создавать молекулы новых веществ, процессов их синтеза, разрабатывать новое оборудование и моделировать целые производства. Что более важно, они вовлечены в разработку и масштабирование технологии от самого начала проектов. Программа является корпоративной программой „Газпром нефти“. В число партнеров программы также входят ведущие инжиниринговые компании страны, такие как „ИХТЦ“ и „Газпромнефть — промышленные инновации“. Все преподаватели программы — по совместительству действующие специалисты химических производств», — отмечается в сообщении.

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