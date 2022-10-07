В Якутии завершили укладку асфальта на участке Нижний Бестях-Чурапча

© sakha.gov.ru

В Якутии на федеральной автомобильной дороге «Колыма» полностью завершили асфальтирование дороги на участке Нижний Бестях-Чурапча. Теперь вместо грунтовой дороги здесь качественное покрытие, которое обеспечит безопасный и комфортный проезд в любое время года.

В ходе капитального ремонта дорогу привели к параметрам четвёртой технической категории. Всего с 2019 года заасфальтировали 160 км трассы, 52 км из которых — в этом году.

Вдоль трассы установили новые дорожные знаки, барьерное ограждение, устроили 115 водопропускных труб общей протяжённостью 2 520 погонных метров, нанесли дорожную разметку. На участке дороги также установили стелу — въездной знак на границах Мегино-Кангаласского и Чурапчинского районов.

© sakha.gov.ru

Ранее на автодороге также установили линии наружного освещения общей протяжённостью свыше 9 км, автобусные остановки и тротуары.

Как добавили в ФКУ Упрдор «Вилюй», готовится проект асфальтирования автодороги на отрезке от Чурапчинского района до Таттинского района с вводом в эксплуатацию до 2025 года.

Как отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, федеральный центр оказывает беспрецедентную поддержку строительству сети дорог в регионах страны, и масштабная работа в этом направлении будет продолжена.