«Калашников» увеличивает выпуск станков

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Дивизион станкостроения концерна «Калашников» за три квартала текущего года изготовил и отгрузил продукции на 35,7% больше, чем в прошлом году. Это токарно-винторезные станки, специальное оборудование и услуги по ремонту шпиндельных узлов на общую сумму 285 млн рублей по сравнению с 210 млн рублей в 2021 году.

«Мы прилагаем максимальные усилия в наращивании объемов производства гражданской продукции, и развитие станкостроения в этой связи является одним из наиболее перспективных направлений, — отметил управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников. — Чтобы удовлетворить растущий спрос, в дивизионе активно используются внутренние ресурсы. В частности, запущен масштабный проект развития, в рамках которого совершенствуется система сквозного планирования, выстраиваются эффективные производственные процессы».

Утвержденный годовой план производства дивизиона станкостроения будет выполнен полностью и в срок, отметил руководитель. Речь идет о выпуске около 100 единиц продукции с выручкой на уровне 350 млн рублей с перспективой увеличения до 160 станков по итогам 2023 года.