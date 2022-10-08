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В Нижнем Новгороде запустили производство духовых музыкальных инструментов мирового уровня. Выпуск инструментов организовал московский реставрационно-производственный центр ООО «Ателье Гончарова».

Перемещение производства из Московской области в Нижегородскую велось при поддержке Корпорации развития Нижегородской области.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 130 миллионов рублей.

На производстве появилось 22 новых рабочих мест, число которых в будущем вырастет до 50.

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В настоящий момент на предприятии уже налажен полный цикл производства фаготов, ведутся опытно-конструкторские работы по производству гобоев и тромбонов. Согласно имеющимся планам, предприятие будет выпускать порядка 1500 готовых инструментов в год. Ожидается, что главными клиентами предприятия станут музыкальные школы, колледжи, театры, симфонические оркестры и другие организации.

Представители компании сообщили, что часть инструментов создается в партнерстве с такими мировыми лидерами, как Buffet-Group. Также известно, что товары компании положительно оценили члены Межведомственного экспертного совета по оценке качества отечественных производителей музыкальных инструментов. Это дало инвестору возможность стать участником программы гарантированного государственного заказа для оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, реализуемой Минпромторгом России.