Ученые нашли способ сделать урожай намного полезнее!

Ученые НВП «БашИнком» нашли способ, как увеличить полезность урожаев, насытить их макро- и микроэлементами.

Уже несколько лет специалистыНВП «БашИнком» проводят исследования в областидефицита микро- и макроэлементного питания растений. Для этих целей ими была разработана уникальная переносная лаборатория «Фитоскан-БашИнком». Всего за 1 час она определяет дефицит 16 элементов питания. В 2021 году лаборатория «Фитоскан БашИнком» получила звание «Лучший товар Башкортостана».

© Фото из открытых источников

Теперь с уверенностью можно сказать, что при недостатке полезной почвенной микрофлоры наши растения недополучают из почвы необходимые элементы питания — об этом говорят результаты анализов, полученные с помощью «Фитоскана-БашИнком». Разница в технологии выращивания хорошо видна в опыте со свеклой. Сравните графики Контроля (без использования биопрепаратов) и Опыта (с использованием биопрепаратов) — недостаток отмечен красным цветом, а переизбыток в той или иной степени — зеленым.

© Фото из открытых источников

Благодаря «Фитоскан-БашИнком» ученые начали работатьс открытыми глазами, а не вслепую, и в результате нашли решение, как восполнить недостающие элементы питания.

Всего 4 биопрепарата совместного применения решили проблему дефицита — Используя Фитоспорин, Гуми, 33 Богатыря и Кормилицу Микоризу, мы подселяем к нашим растениям 35 полезных микроорганизмов: Фитоспорин защищает растение, Гуми стимулирует, 33 Богатыря переводит недоступное питание в доступное, а Кормилица Микориза помогает донести все это питание до самого растения, да еще и воду из недр земли добывает. Эта технология получила название АС-35 (ассоциация 35 полезных микроорганизмов).

В нашем опыте на свекле биотехнология АС-35 значительно увеличила урожайность — благодаря четверке биопрепаратов нам удалось получить в 3,7 раза больше корнеплодов!

С АС-35 урожаиполучаются вкусные и намного более полезные благодаря полноценному содержанию витаминов,микро- и макроэлементов. И не придется бежать в аптеку за искусственными добавками.

«НВП БашИнком» -лидер биотехнологической отрасли России инациональный чемпион проекта Минэкономразвития РФ.