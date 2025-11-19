MAX
Департамент информационной политики АПК Модернизация

Кузбасские предприятия активно развивают импортозамещающее производство

© ako.ru

«Агросинтез» модернизировало установку для производства нефтеполимерной смолы и сольвента. Внедрение новейших технологий позволило увеличить ежемесячный выпуск продукции до 350 тонн в месяц. Инвестиции составили около 100 млн рублей.

Продукция предприятия широко используется в лакокрасочной, шинной, резинотехнической промышленности, дорожном строительстве, производстве клеев, герметиков и сухих строительных смесей по всей России и за ее пределами. Развитие несырьевых производств позволяет сделать еще один шаг к устойчивой диверсифицированной экономике.

На предприятии работает современная лаборатория, где контролируется качество продукции. Здесь опробованы передовые технологические решения, что гарантирует высочайшее качество. Это подтверждают потребители в России и за ее пределами.

«Агросинтез» — единственная агрохимическая компания за Уралом с инновационной технологией производства гранулированных удобрений, она выпускает порядка 60 марок, многие из которых уникальны.

Источник: ako.ru

