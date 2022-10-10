Производство компонентов для светотехники запущено в Московской области

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Производитель компонентов для светотехники «Трион» вложил 100 млн рублей в запуск нового завода, открытие которого состоялось 16 сентября.

Речь идёт об инвестициях в производственную линию в Сергиевом Посаде Московской области. Там планируется выпуск 100-120 тыс. единиц источников питания и 500 тыс. световых модулей в месяц, а производственная площадь помещений к концу 2022 года составит 1,2 тыс. кв. м, а к 2023-м — до 1,6 тыс. кв. м.

Выпускаемые «Трионом» драйвера имеют поддержку протокола DALI. Чипы для устройств будут поставляться российским «Ангстремом» и белорусским «Интегралом».

Как отметили в компании, в связи с усиливающимся санкционным давлением со стороны стран Европейского союза продолжаются сокращения поставок цифровых светодиодных драйверов от европейских поставщиков, при этом под ограничения попадают также и комплектующие к этим устройствам.

С целью нивелировать усиливающийся недостаток указанного оборудования компания «Трион» и запустила производственную линию по созданию цифровых светодиодных драйверов на основе отечественных технологий, полностью исключающих использование зарубежных комплектующих. Под него арендованы ранее пустовавшие цеха, принадлежащие Загорскому оптико-механическому заводу.

Стратегические планы компании «Трион» включают разработку и производство в России значительного ассортимента источников питания для светодиодных светильников широкого спектра применения — от простейших источников питания для административно-офисного освещения до изделий повышенной надежности, применяемых для освещения специальных и инфраструктурных объектов в экстремальных «арктических» условиях эксплуатации.

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