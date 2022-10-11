Труба газопровода «Сила Сибири» соединила два берега реки Лена

В сентябре 2022 года магистральный газопровод «Сила Сибири» на участке «Ковыкта-Чаянда» был протянут под рекой Леной по подземному железобетонному тоннелю. Проектировщики и инженеры компании ООО «СоюзДонСтрой», опираясь на многолетний опыт работ по всей России и обладание широким спектром технологических ноу-хау, спроектировали и реализовали беспрецедентное инженерно-техническое решение в привязке к сложному рельефу, который характеризуется высоким перепадом между двумя берегами, что было зафиксировано в Книге рекордов России (национального аналога Книги рекордов Гиннесса).

© Фото из открытых источников

Ещё в ноябре 2021 года компания «СоюзДонСтрой» успешно завершила проходку основной и резервной нитки под рекой Леной, построив два подземных железобетонных тоннеля. Уникальность проекта заключается в сложном географическом рельефе, где перепад высот между точкой входа и точкой выхода составляет 158 м, а глубина проходки осуществлялась на глубине до 200 метров от уровня земли, длина основного тоннеля составила 1491,29 метра, а резервного — 1497 метра. Причём большая часть проходки осуществлялась в скальной породе.

© Фото из открытых источников

В сентябре 2022 года были завершены работы по протаскиванию стального магистрального газопровода внутри предварительно подготовленного подземного железобетонного тоннеля под рекой Лена. Таким образом, основная ветка подводного перехода через реку Лена магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «Ковыкта-Чаянда» готова к эксплуатации. Впереди остались работы по протаскиванию резервной ветки магистрального газопровода, которые планируется завершить в феврале 2023 года.

Укладка трубопровода является завершающей операцией при сооружении подводного перехода, где необходимо учитывать такие факторы, как перепад высот в 158 метров и полуторакилометровую длину самого газопровода, так и климатические условия вместе перехода, где зимой температуры достигают -60 С°. Для реализации такой незаурядной инженерной задачи потребовалось использование самой передовой техники. В этом проекте использовалась установка Direct Pipe, доталкиватель Pipe Thruster «Herrenknecht HK750PT DP» с максимальным усилием в 750 тн и ходом гидроцилиндров 5,0 м, а также тяговая лебёдка ЛП-152, с комплексом тормозящих и удерживающих устройств общим усилием удержания более 100 тн., которые позволили протянуть газопровод внутри железобетонного тоннеля. Это позволило профессиональной команде специалистов компании «СоюзДонСтрой» успешно реализовать особенный из-за своей высокой сложности в инженерном плане проект как по строительству двух подземных тоннелей, так и по протаскиванию стальной трубы магистрального газопровода.

«Реализация проекта по строительству подводного перехода через реку Лена магистрального газопровода „Сила Сибири“ по заказу ООО „Газпром инвест“ дочки ПАО „Газпром“ являлась сложной задачей, которую успешно решили наши проектировщики и инженеры. Полуторакилометровая стальная труба магистрального газопровода в России, протянутая под рекой Леной в скальном грунте в специально построенном железобетонном тоннеле с резким перепадом высот между точками входа и выхода была отмечена в российской Книге рекордов Гиннесса как уникальное достижение. Благодаря, успешному применению технологии микротоннелирования сохранена экология реки Лена на участке „Ковыкта-Чаянда“ газопровода „Сила Сибири“. ПАО „Газпром“ вновь подтверждает приверженность принципам устойчивого развития, а наша компания как надёжный партнёр в реализации уникальных инфраструктурных объектов», — заявил Максим Даниленко, председатель совета директоров ООО «СоюзДонСтрой».

Компания «СоюзДонСтрой» основана в 2007 году и сегодня работает по всей России от Севастополя до Владивостока, от Астрахани до Архангельска. «СоюзДонСтрой» не в первый раз принимает участие в строительстве объектов ПАО «Газпром».