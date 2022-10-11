Ростех импортозаместил систему мониторинга ИТ-инфраструктуры для предприятий

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал распределенную систему мониторинга и управления корпоративными ИТ-ресурсами предприятий. Программный продукт способен собирать, обрабатывать и отображать информацию о состоянии объектов ИТ-инфраструктуры. Технические и технологические характеристики системы позволят заменить популярный зарубежный аналог Zabbix.

Разработанное программное обеспечение контролирует состояние инфокоммуникационных ресурсов предприятия, включая телекоммуникационные сети, информационные и технологические системы, серверное оборудование. Решение собирает, анализирует и хранит данные об ИТ-инфраструктуре, прогнозирует потенциальные проблемы и оповещает администраторов о возникновении риска сбоя.

Плагинная архитектура позволяет легко поддерживать и модернизировать систему, а также оперативно создавать решения различного назначения в зависимости от требований заказчиков. Автоматическое обнаружение устройств упрощает работу по настройке и регулировке системы. Ретроспективный и оперативный анализ данных дает возможность отслеживать состояние сети в реальном времени, анализировать ее динамику и составлять прогнозы. Гибкий и быстрый веб-интерфейс прост и информативен, все данные представлены в удобном виде таблиц, графиков и комплексных информационных панелей. Высокопроизводительные системы обработки и хранения данных, а также возможность распределения нагрузки между дублируемыми службами обеспечивают высокую работоспособность программного комплекса.

В составе «Росэлектроники» разработку системы мониторинга ведет ПАО «Интелтех».

«В настоящее время ведется подготовка к внедрению комплекса мониторинга и управления в Санкт-Петербурге, в частности на базе АО „Научный центр прикладной электродинамики“. Решение изначально разрабатывалось с учетом возможностей SaaS, что позволяет уже в 2023 году приступить к его массовому внедрению на предприятиях Госкорпорации Ростех», — заявил исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Интелтех» Михаил Винокур.

ПАО «Интелтех» — одно из ведущих российских предприятий, специализирующееся на проведении научных исследований, разработке и производстве оборудования для автоматизированных систем управления и связи.