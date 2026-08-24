Операционная система реального времени JetOS («ДжетОС»), созданная в России для наших новых пассажирских авиалайнеров, способна одновременно выполнять до 30 бортовых приложений с гарантированным временем отклика. Разработанная по высшему уровню критичности А, система соответствует авиационным стандартам КТ-178С и ARINC 653 для безопасности полётов. В 2026 году ОСРВ JetOS уже используется на МС-21 и импортозамещенном Суперджете. Что известно о новинке и какие у нее аналоги за рубежом?

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) в кооперации с Институтом системного программирования имени В.П. Иванникова РАН и Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН разработал операционную систему реального времени JetOS. Эта система предназначена для выполнения бортовых приложений на вычислителях гражданских самолётов и уже с 2024 года интегрируется в многофункциональный индикатор кабины экипажа для МС-21, который создаётся Ульяновским конструкторским бюро приборостроения. По состоянию на август 2025 года разработка JetOS была завершена, и система начала использоваться на самолётах МС-21-310 и SJ-100. В июле 2026 года на конференции OS DAY обсуждались вопросы её сертификации. Планируется, что JetOS станет основой для всех перспективных российских воздушных судов. Система способна одновременно выполнять до тридцати приложений.

Операционная система реального времени кардинально отличается от привычных пользовательских ОС, таких как Windows или macOS, которые стремятся выполнить как можно больше задач за единицу времени. Для авиационной системы главное — не скорость, а предсказуемость и гарантия. Это означает, что любое действие, например обработка сигнала с датчика или вывод показаний на экран, должно быть выполнено за строго определённое, математически доказанное время, иначе пилот может не успеть среагировать на изменение обстановки. Такая система создаётся по наивысшему уровню критичности «А» для гражданской авиации, где любая ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому её разработка и тестирование подчиняются предельно жёстким требованиям авиационных стандартов, в частности КТ-178С (DO-178C). Программный интерфейс JetOS реализован в соответствии со стандартом ARINC 653, который регламентирует строгое разделение ресурсов процессора и памяти между разными приложениями. Это позволяет одновременно и безопасно выполнять на одном бортовом компьютере множество независимых задач — от навигации до управления двигателями — так, что сбой в одной из них не затронет другие. Благодаря микроядерной архитектуре, которая содержит лишь самый необходимый минимум функций, и поддержке процессорных архитектур PowerPC, ARM32 и ARM64, JetOS может быть перенесена на различные аппаратные платформы.

В современном авиастроении США и ЕС также применяются специализированные ОСРВ, соответствующие тем же международным стандартам. На самолётах Boeing 787 Dreamliner используется коммерческая ОСРВ VxWorks 653 для общей вычислительной системы, а для систем управления полётом, включая автопилот и электродистанционную систему, применяется ОСРВ INTEGRITY-178. На новых лайнерах Airbus, таких как A350 XWB, в системах отображения информации и управления полётом применяется ОСРВ PikeOS, а для систем управления полётом на семействе A320, A330 и A350 выбрана многопроцессорная ОСРВ Deos. На Airbus A380 и других широкофюзеляжных самолётах также используется INTEGRITY-178. Разработка JetOS, таким образом, представляет собой создание полностью отечественной, независимой от иностранных поставщиков альтернативы, что особенно актуально в условиях санкционных ограничений.

Михаил Петровский, использовано фото ОАК