На границе Якутии и Амурской области заасфальтировали еще 10 км федеральной трассы «Лена»

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На федеральной трассе А-360 «Лена» заасфальтировали еще один участок, сообщили в пресс-службе Росавтодора. Всего до конца этого года асфальт должны уложить на 70 км дороги, а к 2024-му году на дороге не должно остаться ни одного гравийно-щебеночного разрыва.

Сейчас работы прошли на границе Якутии и Амурской области — с 258-го по 268-й километр трассы. Здесь уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, предварительно укрепив основание дороги щебнем, а на 268-м километре, на въезде в Якутию, отремонтировали стоянку для транзитного транспорта.

Кроме того, в рамках капитального ремонта привели в нормативное состояние четыре водопропускные трубы, установили 8 км барьерного ограждения, около 70 дорожных знаков и почти 300 сигнальных столбиков и нанесли разметку.

В целом же, до конца текущего года заасфальтировать должны 70 км федеральной дороги, после чего гравийными останутся отрезки общей длиной 124 км. Эти разрывы планируют устранить в течение 2023-2024 годов.

В результате, в 2024-м году федеральная трасса А-360 «Лена» протяженностью 1 153 км станет полностью асфальтобетонной.

Дорога федерального значения А-360 «Лена» «Невер-Якутск» связывает между собой Якутию и Амурскую область. До последнего времени она имела значительное количество гравийно-щебеночных участков, однако в течение пяти лет здесь заасфальтировали около 500 км.