Новости дорожного хозяйства
Расширили 10 км федеральной дороги Р-119 между Ельцом и Липецком
Проезжая часть трассы с 240-го по 250-й км стала четырёхполосной, встречные транспортные потоки разделены барьерным ограждением, а дорожная инфраструктура полностью обновлена.
Росавтодор: Продолжаем модернизацию Ярославки в Подмосковье
Планируем расширить трассу М-8 «Холмогоры» с 35-го по 47-й км до 8-10 полос движения и закончить масштабную реконструкцию к 2028-му Летом этого года уже открыли рабочее движение по шестиполосному мосту через Скалбу в составе развязки. Он расположен у посёлков Братовщина и Зелёный городок.Сейчас работаем в направлении Лесного — приступили к подготовке участка с 40-го по 43-й км, а также устройству земполотна и слоев покрытия на дополнительных полосах с 43-го по 47-й км федералки.В 2020-м участок «Холмогор» от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкино стал восьмиполосным. Время в пути от Ивантеевки до Москвы сократилось с 30 до 10 минут, а от Пушкино до столицы — с 70 до 20 минут.Однако от Пушкино до ЦКАД он оставался четырехполосным, что приводило к образованию «бутылочного горлышка», а водители тратили время в пробках.Реконструкция 12 км трассы призвана разгрузить движение.
