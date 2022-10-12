В России разработали новый электрогрузовик с бескапотной кабиной
Московская компания «Конкордия» разработала новый электрогрузовик грузоподъемностью 1,5 тонны (как у ГАЗели). Фото первого прототипа машины опубликовал телеграм-канал «Русский автомобиль».
Перспективный электрогрузовик имеет бескапотную двухместную кабину — нет, она не из Китая, полностью разработана и изготовлена в России. Внешние панели отформованы из композитов, силовая структура сварена из стальных труб.
По информации «Русского автомобиля», электрогрузовик оснащен мотором отдачей 15 кВт (20 л.с.), его питает литий-ионная батарея емкостью 400 А*ч. Пробег на одном полном заряде — 250 км. В дальнейшем планируется внедрить в два раза более мощный двигатель.
Производить его планируется мелкими сериями, розничная цена пока держится в секрете.
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