В России разработали новый электрогрузовик с бескапотной кабиной

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Московская компания «Конкордия» разработала новый электрогрузовик грузоподъемностью 1,5 тонны (как у ГАЗели). Фото первого прототипа машины опубликовал телеграм-канал «Русский автомобиль».

Перспективный электрогрузовик имеет бескапотную двухместную кабину — нет, она не из Китая, полностью разработана и изготовлена в России. Внешние панели отформованы из композитов, силовая структура сварена из стальных труб.

По информации «Русского автомобиля», электрогрузовик оснащен мотором отдачей 15 кВт (20 л.с.), его питает литий-ионная батарея емкостью 400 А*ч. Пробег на одном полном заряде — 250 км. В дальнейшем планируется внедрить в два раза более мощный двигатель.

Производить его планируется мелкими сериями, розничная цена пока держится в секрете.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru