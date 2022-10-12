Как устроена ЛСП «Северный полюс» проекта 00903

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» проекта 00903 — судно уникальное, аналогов ему в мире по назначению и конструкции нет. Здесь учтен и 90-летний опыт работы советских и российских полярников на научно-исследовательских станциях, которые базировались на дрейфующих льдинах Северного Ледовитого океана. Специфическое насыщение и функции дополняются и интересными инженерными решениями корабельной части — это корпус, пропульсивный комплекс, автоматика. Конструктивно ЛСП — это своего рода масштабная плавучая обсерватория. На платформе будут проводиться геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования во всех сферах окружающей среды в Арктике.

© paluba.media

Платформа станет автономным дрейфующим научным центром. По прибытии на место исследований ЛСП будет вморожена в лед, а вокруг начнет работу научный лагерь. Лабораторный комплекс построен по модульному принципу, в случае необходимости научное оборудование можно заменить. Обрабатывать полученные данные можно будет непосредственно на месте — ранее образцы нужно было сначала доставить на Большую землю.

«Медиапалуба» опубликовала подробный материал об устройстве этого судна со свежими фотографиями. Приведем некоторые выдержки, полный текст можно прочитать здесь.

КОРПУС И ОБИТАЕМОСТЬ

Платформа проектировалась и строилась на класс Российского морского регистра судоходства КМ Arc5 [1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship. Район плавания ЛСП неограниченный, эксплуатировать ЛСП планируют в Северном Ледовитом океане и на всем протяжении Северного морского пути.

По современным меркам «Северный полюс» — небольшое судно: длина почти 83 метра и ширина чуть больше 22 метров.

Корпус «Северного полюса» имеет ледовый класс Arc5, с отдельными усилениями на класс Arc8, что предполагает возможность круглогодичной эксплуатации в Арктике и перемещение в точку базирования как самостоятельным плаванием, так и под проводкой ледокола.

© paluba.media

Допустимая толщина льдов, в которых ЛСП способна идти в канале за ледоколом с малой скоростью в зимневесенний период — до 0,8 метра, а в летне-осенний — до 1,2 метра. При самостоятельном плавании в разреженном однолетнем льду — до 0,8 и 1 метра соответственно. ЛСП сможет самостоятельно, без привлечения ледокола, достигать района начала дрейфа в восточном секторе Арктики, затем, вмерзнув в ледяное поле, осуществлять продолжительный дрейф, а после завершения цикла работ в западном секторе Арктики снова двигаться на восток.

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

На борту «Северного полюса» располагается целый научный центр, который рассчитан для одновременной работы более 30 научных сотрудников. В составе комплекса 15 современных исследовательских лабораторий, которые охватывают весь комплекс изучения арктической среды. Это ионосферные наблюдения, геологические, химические и экологические исследования, исследования ледовых нагрузок и механики разрушения льда, акустической томографии Арктического бассейна, пограничного слоя и свободной атмосферы, магнитные и гравитационные исследования и другое.

© paluba.media

На расстоянии до полукилометра от судна на дрейфующем льду может быть разбит мобильный полевой лагерь, где ученые могут выполнять исследования в природной среде. Для удобства полярников на льду могут размещаться до 20 домиков-лабораторий. В пользовании у сотрудников также могут находиться четыре снегохода, снегоболотоход и два трактора ДТ-75. «Северный полюс» также оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

ОБИТАЕМОСТЬ

Предполагается, что персонал на платформе будет работать вахтовым методом. На борту предусмотрено размещение 54 человек, из них 34 научных сотрудника,14 членов экипажа и 6 вертолетчиков. Для размещения экипажа и всех специалистов на борту есть 4 блок-каюты, которые состоят из кабинета, спальни и санблока, 44 одноместных каюты с санблоком, 3 запасных двухместных каюты с санблоком, которые используются для ротации членов экипажа наборту.

© paluba.media

Комфорту на судне уделяется особое внимание, поскольку продолжительность дрейфа ЛСП по запасам топлива может составлять до двух лет при пополнениизапасов провизии (автономность по запасам провизии составляет 365 суток). Поэтому на борту есть все необходимые помещения для общего пользования, в томчисле спортивно-оздоровительный комплекс с сауной, судовым офисом, трансляционной и т. д. Все жилые и общественные помещения оборудуются системой кондиционирования и оснащаются современной мебелью и отделочными материалами. Для удобства перемещения между всеми пятью ярусами предусмотрен пассажирский лифт грузоподъемностью 480 килограмм.

ПРОПУЛЬСИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Пропульсивный комплекс платформы состоит из полноповоротной винторулевой колонки с винтом фиксированного шага мощностью 3500 кВт и водометного азимутального движителя в носу, выполняющего роль подруливающего устройства мощностью 1200 кВт. В случае необходимости ЛСП сможет самостоятельно переходить к новой точке начала дрейфа по чистой воде или в сравнительно легких ледовых условиях. Скорость свободного хода ЛСП при осадке 8,6 метра на ровный киль при волнении моря не более двух баллов на глубокой воде составляет не менее 10 узлов.

Большой объем оборудования и прежде всего элементы пропульсивного комплекса поставляла петербургская компания «МСС». Это редуктор с трехступенчатой передачей, промежуточный вал, механический привод ВРК, сама ВРК с винтом фиксированного шага и система управления для них, комплект осветительного оборудования, а также гидростатические указатели уровня, уровнемеры и пластиковые трубы.

© paluba.media

Винторулевую колонку изготовили по спецзаказу (ВРК всего одна, так как судно большую часть времени будет проводить в ледовом дрейфе, а не на ходу). Отказ от электродвижения для ЛСП в целом и электропривода ВРК в частности конструкторы объяснили невозможностью сохранить размерения судна при двухгодичной автономности по топливу. Схема с ЭД более затратная в части расхода топлива и требует увеличения габаритов.

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