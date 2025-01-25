В России строятся одновременно 3 новых атомных ледокола

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Для увеличения объемов перевозок по Северному морскому пути наша страна наращивает возможности ледокольного флота. По состоянию на январь 2025 года в стадии строительства на российских верфях находятся 3 новых атомных ледокола:

— два — проекта 22220 («Ленинград» и «Чукотка»),

— головной — нового проекта 10510 («Россия»).

В этом году будет заложен еще один атомоход проекта 22220 — «Сталинград».

Проект 22220, первый разработанный в постсоветское время, включает в себя 4 уже построенных атомных ледокола:

— головной «Арктика» (год ввода в строй — 2020),

— три серийных «Сибирь» (2022), «Урал» (2022), «Якутия» (2024).

Два ледокола строятся, планириуемые сроки их сдачи: «Чукотка» (2026), «Ленинград» (2028).

В 2025 году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начнется строительство еще одного атомохода — «Сталинград» со сроком сдачи в 2030 году.

Все ледоколы проекта 22220 оснащены разработанными и построенными в России водо-водяными ядерными реакторами четвертого поколения РИТМ-200 (тепловая мощность 175 МВт, электрическая — 60 МВт). Срок между перезагрузками топлива составляет до 10 лет, проектный срок эксплуатации — не менее 40 лет.

Каждый ледокол имеет длину около 172 метров и может преодолевать льды толщиной до 2,9 метра.

До ввода в эксплуатацию головного ледокола проекта 10510 «Лидер"в районе 2030 года с реакторами РИТМ-400 суда проекта 22220 являются самыми мощными ледоколами мира.

Ледоколы проекта 10510 (проект также носит название «Лидер») станут новым словом в отечественном атомном флоте. Сверхмощное судно будет в состоянии работать по всему Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров. При этом в двухметровом льду такой ледокол будет обеспечивать проводку каравана транспортных судов с рекордной для таких условий скоростью до 12 узлов. Головной ледокол нового проекта получил название «Россия».

Особо стоит отметить, что для увеличения объемов судоходства по Северному морскому пути в России планируется построить дополнительно ещё 4 неатомных ледокола.

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