Ракета «Протон-М» вывела ангольский спутник на расчётную орбиту

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12 октября 2022 года в 18:00 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М». Она вывела разгонный блок ДМ-03 с ангольским телекоммуникационным спутником «Ангосат-2» на суборбитальную траекторию.

На данный момент разгонный блок ДМ-03 «везёт» спутник на целевую орбиту — «Ангосат-2» планируется разместить на геостационарной орбите (круговой орбите высотой около 36 тысяч километров) в позиции 23° восточной долготы.

Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации не только Анголу, но и всю Африку и даже южные страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.

«Ангосат-2» создан на базе платформы «Экспресс-1000H» разработки компании «ИСС» имени М. Ф. Решетнева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Это универсальная платформа средней размерности. Она имеет многолетний срок лётной квалификации.

Это пятнадцатый космический пуск в этом году (не считая Сармата)