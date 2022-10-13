Ракета «Протон-М» вывела ангольский спутник на расчётную орбиту
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12 октября 2022 года в 18:00 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М». Она вывела разгонный блок ДМ-03 с ангольским телекоммуникационным спутником «Ангосат-2» на суборбитальную траекторию.
На данный момент разгонный блок ДМ-03 «везёт» спутник на целевую орбиту — «Ангосат-2» планируется разместить на геостационарной орбите (круговой орбите высотой около 36 тысяч километров) в позиции 23° восточной долготы.
Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации не только Анголу, но и всю Африку и даже южные страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.
«Ангосат-2» создан на базе платформы «Экспресс-1000H» разработки компании «ИСС» имени М. Ф. Решетнева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Это универсальная платформа средней размерности. Она имеет многолетний срок лётной квалификации.
Это пятнадцатый космический пуск в этом году (не считая Сармата)
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13.10.2212:01:51