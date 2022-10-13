Производитель систем видеонаблюдения выпустил компактный видеосервер с поддержкой 9-24 камер

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Стартовали продажи компактных и функциональных видеосерверов Domination Cube. Модели поддерживают 9, 16 и 24 IP-видеокамеры. Cube можно устанавливать на любом рабочем месте без монтажных шкафов и стоек.

Отличительная черта видеосервера Domination Cube — это его кубическая форма компактных размеров (250×320×260 мм). Внешне видеосервер напоминает системный блок, что позволяет устанавливать его на пост охраны без дополнительных громоздких шкафов и дорогостоящих серверных стоек. Так, для поста видеонаблюдения небольшого офиса или магазина достаточно приобрести монитор и такой видеосервер. Подходят для любых небольших объектов, где установлено до 24 камер видеонаблюдения: небольших офисов, магазинов, салонов красоты, складов, транспортных компаний, образовательных учреждений, детских садов, больниц и т. д.

Видеосерверы Domination Cube имеют поддержку функции HotSwap «горячей» замены жестких дисков и поддерживают диски объемом до 18 ТБ каждый. При установке 4х дисков каждый объемом по 18 ТБ и подключении 16-ти IP-камер с разрешением 1920×1080, видеосервер позволит записывать и хранить архив до 180 дней.

Кроме того, видеосерверы Domination Cube имеют сертификат СТ-1 и включены в реестр российской радиоэлектронной продукции, поэтому их можно применять на любых объектах, где требуется установка российского оборудования. Domination Cube работает на предустановленной операционной системе Astra Linux с графическим интерфейсом. Благодаря ей видеосерверы имеют встроенные видеовыходы VGA и HDMI для подключения мониторов с разрешением до FullHD. Мониторы могут использоваться для настройки видеосервера и просмотра до 4 камер в мультикартине. Astra Linux — это отечественная операционная система с высоким уровнем защищенности данных от утечки и взлома.