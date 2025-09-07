ООО «Комменж» (Санкт-Петербург) выпускает несколько базовых моделей приборных монтажных платформ виброзащитных (ПМП-ВЗ), предназначенных для защиты размещенной на них полезной нагрузки от вибрационных и ударных воздействий, от которых страдают, прежде всего, элементы точной механики и оптики, такие, например, как ЗУМ-объективы и поворотные механизмы камер видеонаблюдения.

Первая партия платформ новой модели ПМП-ВЗ-2501 в каличестве 27 штук будет отгружена заказчику в октябре этого года. На них будут установлены видеокамеры, входящие в систему управления производством.

Кроме предотвращения выхода видеокамер из строя ПМП-ВЗ также значительно уменьшают дрожание изображения, что важно как для операторов, так и для систем машинного зрения.

Условное название «лёгкие», среди наших сотрудников, платформы получили из-за небольшого веса полезной нагрузки (до 3,5 кг) и климатического исполнения. Они предназначены для эксплуатации в условиях отсутствия осадков в виде снега и образования льда, в атмосфере с низким уровнем коррозионно-активных веществ.

Как и другие типы виброзащитных платформ, ПМП-ВЗ-2501 будут выпускаться на основе базовой модели по согласованным с заказчиком техническим заданиям с учетом массо-габаритных характеристик и способа крепления полезной нагрузки, уровня и характеристик механических воздействий. В случае движения с ускорением (например, если платформа закреплена на грузовой тележке мостового крана), предусмотрена установка успокоителей.

Конструкция предусматривает не только монтаж на вертикальные конструкции, но и горизонтальную установку, когда полезная нагрузка устанавливается сверху.

Приборные монтажные платформы виброзащитные COMMENG