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Красная поляна появилась благодаря Олимпиаде в Сочи в 2014 году — именно во время подготовки к играм здесь начали строить основную часть объектов. Но на Олимпиаде ничего не закончилось — на курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» не просто используют готовые объекты — здесь постоянно развивают инфраструктуру, делают отдых более насыщенным.

Жизнь кипит на горнолыжных курортах не только зимой — летом здесь тоже много туристов. Склоны не работают, но это не мешает отдыхать и использовать летние виды развлечений. Многим нравится приезжать на курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор» именно летом — гулять, дышать свежим горным воздухом, кататься на родельбане и наслаждаться природой.

1. «Роза Долина» — самая нижняя часть горнолыжного курорта «Роза Хутор». Именно здесь находится большая часть инфраструктуры — горнолыжные школы, магазины, рестораны, музеи, гостиницы, концертные залы. Здесь же расположена нижняя станция канатных дорог на «Роза Плато», «Стрела» «Тироль» и другие площадки.

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2. «Роза Долина» находится в ущелье и со всех сторон окружена горами. По территории протекает река Мзымта, через которую перекинуто 5 мостов. В посёлке есть даже собственный пляж у горного озера.

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3. Площадь Роза — главная в посёлке. Из-за главного здания в ансамбле это место иногда называют площадью Ратуши. Башня ратуши стилизована под здание вокзала в Сочи, а внутри работает ресторан.

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4. Ратушу считают одной из самых узнаваемых достопримечательностей курорта.

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5. Река Мзымта — самая длинная и полноводная из всех, что впадают в Чёрное море с территории Кубани. Длина Мзымты почти 90 км. Это полноценная горная река с бурным потоком и водопадами, в неё попадает вода из многочисленных минеральных источников. Весной зеркало воды поднимается до 5 метров.

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6. Жильё и инфраструктура на «Розе Хутор» есть не только в нижнем городе — если подняться на 600 метров выше, можно попасть на «Розу Плато», которое называют верхним городом. Добраться сюда можно по Пятницкому шоссе или на подъёмнике — канатные дороги ведут не только на горнолыжные спуски, но и на другие площадки курорта.

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7. На «Розе Плато» во время Олимпиады в Сочи располагалась Горная Олимпийская деревня — здесь жили спортсмены. Дома находятся на высоте 1170 метров над уровнем моря. Именно отсюда можно добраться по канатной дороге до «Розы Пик» — главной вершины горнолыжного курорта.

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8. На «Розе Плато» есть смотровые площадки, места для прогулок и отдыха, горнолыжные трассы и подъёмники, учебный склон. Летом здесь можно покататься на родельбане, побывать на вертолётной прогулке.

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9. Жилья на «Розе Плато» предостаточно — большая часть зданий, в которых размещались спортсмены, теперь стали отелями и гостиницами. Даже с первых этажей открывается потрясающий вид на горные вершины.

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10.

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11. Говорят, что разработчики маршрутов так удобно выстроили логистику, что спортсмены из Горной Олимпийской Деревни добирались на соревнования на фуникулёрах — это самый быстрый способ попасть на нужную площадку.

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12. Курорт «Красная Поляна» расположен в селе Эсто-Садок, ниже «Розы Хутор» по течению Мзымты. Курорт получил своё название не сразу — изначально проект носил имя «Горки Город». Он разделён на две части — «нижний» и «верхний» город. Иногда их называют Поляна 540 и 960 — по высоте расположения.

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13. «Нижний город» расположен на отметке 540 метров над уровнем моря. Его проектированием занимались архитекторы мастерской Михаила Филиппова, которые сделали эту часть посёлка похожей на средиземноморский городок с площадями разных форм и размеров, переплетающимися улочками, сложным рисунком черепичных крыш.

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14. Михаил Филиппов говорит, что при разработке проекта учитывал этажность, размеры окон, визуальные точки и расположение зданий в самых красивых городах Европы. Главная идея — создать город, как бы построенный в разные эпохи.

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15. Рядом с набережной в работает большой парк «Времена года». Здесь есть скейт-парк, площадка для футбола и баскетбола, тренажёры. В центре — сквер «Площадь Олимпийцев».

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16. Набережная тоже называется «Времена года». Это главная пешеходная зона Поляны 540.

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17. Гипермаркет «Горки Молл» — самый большой торгово-развлекательный центр посёлка. Кроме магазинов, ресторанов, кинотеатра и боулинга здесь есть аквапарк — он расположен на верхнем этаже, прямо под стеклянной крышей.

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18. Монолитная стеклянная крыша гипермаркета — самая большая в Европе и России, третья по величине в мире.

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19. Поляна 540 образуется двумя улицами — набережной «Времена Года» и Эстонской. А между ними проходит улица Горная Карусель, по которой можно пройти через центральную часть курорта.

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20. В Красной Поляне во время Олимпийских игр жили журналисты. Апартаменты разделены на сектора — Буковый, Каштановый и Пихтовый.

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21. Сейчас все апартаменты используются как отели для туристов.

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22. Главная магистраль «Горки Города» — улица Эстонская. Это часть трассы, которая соединяет Сочи с горнолыжными курортами.

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23. Поляну 540 и 960 соединяет извилистая горная дорога. Но попасть в «Верхний город» можно и на канатной дороге. Перепад высоты на этом подъёмнике — 436 метров. Каждая кабинка вмещает 8 человек, а время в пути составит всего 7-10 минут.

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24. «Верхний город» спроектировало архитектурное бюро Максима Атаянца. По замыслу было создать городок в европейском стиле с перпендикулярными улицами — торговой и жилой.

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25. Говорят, что разработчики этой части курорта не очень довольны результатами — деталировки выполнены с нарушениями, фасады отличаются от тех, что были указаны в проекте. Но туристам нравится — считается, что это площадка для состоятельной аудитории. Здесь есть смотровые площадки, места для прогулок и отдыха, подъемники на горнолыжные трассы, горные бани, кафе, рестораны.

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26. В 2019 году на главной площади Поляны 960 появился новый арт-объект — ярко расписанные каллиграфическими символами круги с текстами на русском и английском языках. Говорят, что если разобрать и перевести надпись, получится главная фраза «Мы создаем новую визуальную культуру».

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27. Объект создавал Покрас Лампас — известный российский художник-каллиграфутурист Арсений Пыженков. Официально это место называется площадь Сбербанка, но после появления арт-объекта все зовут её площадь Покраса Лампаса.

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28. Названия у улиц «Верхнего Города» очень звучные — улица Гармонии, Созвездий, Горная, Февральская. Многим кажется, что здания в этой части курорта напоминают итальянские палаццо в стиле Возрождения.

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29. Двухместные сани родельбана развивают скорость до 40 км/ч и проходят по маршруту из кривых линий и кругов. На машине такая скорость кажется небольшой, но в санях всё ощущается иначе. Говорят, что летом это одно из самых популярных развлечений курорта.

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30. Культурно-этнографический центр «Моя Россия» построили, чтобы в миниатюре показать гостям Олимпиады многообразие культуры страны. Парк разбит на несколько секторов, в которых построили здания, стилизованные под архитектуру разных городов и регионов РФ — Казань, Кавказ, Урал, Сибирь, Москва, Суздаль, Русский Север, Санкт-Петербург, Бурятия.

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31. Всего в этнопарке построено 11 зданий. В павильонах работают выставки и музеи, для туристов проводят мастер-классы, шоу-экскурсии, постановочные выступления.

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32. Общественно-культурный центр «Галактика» и курортный комплекс «Гранд Отель Поляна» относятся к горно-туристическому центру ПАО «Газпром». Его начали строить ещё в 2000 году, задолго до новости о месте проведения Олимпиады 2014. Эта часть курорта расположена в стороне от остальных, на отметке 1440 метров.

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33. До курорта «Роза Хутор» можно добраться на машине, электричке или поезде. Есть прямое ж/д сообщение с Сочи, Адлером и Краснодаром.

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34. На машине путь от Адлера займет примерно час. На трассе туристы проезжают вантовый мост длиной 439 метров. Максимальное расстояние от дороги до дна ущелья — 218 метров. В начальных планах прокладки дороги к Олимпийским объектам этого моста не было, но при строительстве одного из тоннелей произошёл оползень и решили вместо этого установить вантовый мост. Теперь это не просто участок дороги, а одна из местных достопримечательностей.

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35.

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36. Самым респектабельным отелем в «Красной Поляне» считается гостиница «Сочи Марриотт Красная Поляна». Это пятизвёздочный курортный отель, в котором есть открытый и закрытый бассейны, фитнес-клуб, детский центр, СПА с сауной, баня.

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37. Еще до того, как Сочи выбрали местом проведения Зимней Олимпиады 2014 года, на этом месте планировали создавать горнолыжный курорт. Но о таких масштабных изменениях речь не шла. Именно из-за Олимпиады здесь появился новые посёлки с отелями, развлекательными центрами, горнолыжными трассами. Но после Олимпиады развитие не остановилось — здесь продолжают строить новые объекты, развивают инфраструктуру. Сейчас «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром» и другие курорты стали одними из самых популярных в России — сюда приезжают туристы со всей страны.

© img.geliophoto.com

38. Лыжный сезон здесь обычно открывается с 10 декабря, но в это время снега ещё мало, поэтому любители крутых склонов часто приезжают в январе. А летом в «Розе Хутор» работают пешеходные маршруты — туристы поднимаются на вершины на фуникулёрах, а спускаются пешком. Кроме того, здесь можно покататься на родельбане, полетать на вертолёте проехать по трассе для горных велосипедов. На этом горнолыжном курорте и летом найдётся чем заняться.

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