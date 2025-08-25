Свои, сочинские: на Кубани начали выращивать российские бананы
В Сочи начался эксперимент по промышленному выращиванию бананов и папайи. Благодаря недавнему решению правительства эта экзотическая культура теперь официально считается отечественной сельхозпродукцией, а значит, и бананы у нас теперь тоже импортозамещенные.
Пилотной площадкой стало хозяйство КФХ «100 гектар». Для создания необходимого микроклимата здесь установили теплицы с интеллектуальной системой управления. Автоматика, работающая на основе искусственного интеллекта, круглосуточно контролирует температуру, влажность и полив, рассказали в ведомстве ФГБУ ЦОК АПК.
В тепличном комплексе площадью 600 квадратных метров развернули современную систему управления микроклиматом, которой управляет искусственный интеллект. Фермерское хозяйство оборудовано автоматизированными линиями полива и сетью датчиков, внутри теплиц они отслеживают ключевые параметры: температуру и влажность воздуха.
Глава Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов рассказал, что бананы рекомендовались к выращиванию в России еще в 1906 году.
Правительство РФ включило бананы в официальный перечень сельскохозяйственной продукции. Это позволит производителям тропических фруктов получать поддержку со стороны государства.
— Отработка технологий промышленного выращивания субтропических и тропических культур в защищенном грунте позволит создать новый сегмент отечественного агропрома, — говорит директор Новороссийского филиала «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.
Первый урожай бананов ожидается в хозяйстве «100 гектар» зимой 2025/2026 года.
