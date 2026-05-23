Этого события ждали почти год. Впрочем, сказать просто «ждали» тут не очень правильно. Сначала строили оранжереи, выбирали и сажали сорта, потом ухаживали, сдували пылинки, переживали, как заморские «гости» перенесут нашу русскую зиму — она в Сочи хотя и мягкая, но тоже не без сюрпризов. Вылили уйму воды и солярки сожгли не меньше, чтобы экзотические кусты в наших теплицах чувствовали себя так же, как дома.

И вот маленький праздник — 20 мая сочинские фермеры срезали увесистую гроздь созревших отечественных бананов. Эксперимент удался!

Под скепсис диванных экспертов были заложены три теплицы площадью шесть соток каждая. Две — в Сочи, в крестьянских фермерских хозяйствах «100 гектар» и «Ачигварское озеро», и одна — в Сухуме, на базе Института сельского хозяйства Абхазии. Глава Минсельхоза России Оксана Лут назвала выращивание тропических фруктов в России «хорошей темой для развития», что приободрило фермеров.

А в июле прошлого года Кабмин впервые внес бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Чиновники и депутаты заверили: речь идет о создании в перспективе самостоятельной подотрасли с господдержкой. Выращивать можно не только бананы, но и лимоны, киви, инжир, фейхоа, папайю (она тоже уже зреет в экспериментальных теплицах).

КАВЕНДИШ СОЗРЕЛ ПЕРВЫМ

Срезку созревших бананов провели в КФХ «100 гектар». Хозяйством заведует Андрей Платонов-младший. Объединяет фермеров, создает и поддерживает для них научную базу Андрей Платонов-старший, гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства.

Пока собираются гости, Андрей Петрович ведет меня в экспериментальную оранжерею. Внутри тепло и влажно, почти как в хамаме. В таких искусственно созданных условиях растут 14 тщательно отобранных для сочинского климата сортов бананов: Голубая Ява, Красный, Черный, Белый, Золотой… И, конечно же, Кавендиш — тот самый, что мы привыкли видеть на прилавках российских супермаркетов. Он и созрел первым.

— Банан начинает плодоносить примерно через год после посадки, чем лучше условия, тем скорее он выбросит цветок, но раньше восьми месяцев этого точно не происходит, — делится экзотической наукой Андрей Платонов. — А дальше — процесс биологического созревания грозди, от полутора до трех месяцев — опять-таки в зависимости от условий.

Поскольку сочинские бананы зацвели зимой, первый урожай пришлось ждать чуть дольше, чем планировали.

Еще одна премудрость — бананы срезают зелеными, когда они достигают так называемой технологической зрелости. Из Южной Америки их везут к нам в трюмах банановозов, обрабатанными от порчи, болезней и вредителей, при +13°C. Такая температура «замороживает» развитие плода, и дозариваются они уже на российских складах при +19. В итоге процесс созревания искусственно тормозится почти на месяц, что сказывается на вкусе и полезных свойствах фрукта.

— Главное отличие нашего банана от импортного в том, что он максимально поспевает не в пути, а в оранжерее. Уже на четвертые сутки после срезки желтеет и становится окончательно готовым к употреблению, — объясняет Андрей Платонов. — За счет этого у него ярче вкус и больше ценных питательных веществ.

Фермеры уже успели попробовать бананы, выращенные собственноручно. Говорят, с магазинными не сравнить!

Но сегодня дегустацию устраивать не стали. Срезанную гроздь отправили сразу в две лаборатории. Одна из них, в НИЦ «Курчатовский институт», проведет сравнительный анализ качества и содержания витаминов с импортными аналогами, закупленными в обычных магазинах. Вторая, при Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, сделает проверку на содержание пестицидов, нитратов и других потенциально опасных веществ (о результатах KP.RU обязательно сообщит).

— Но мы уже сейчас не сомневаемся, что наши экологически чистые бананы лучше всех в мире! — сказал глава семейного экопарка «Ачигварское озеро» фермер Александр Стороженко.

В его хозяйстве находится вторая экспериментальная теплица, и именно ему вместе с исполнительным директором ассоциации «Народный фермер Кубани» Денисом Ивлевым доверили срезать первую гроздь.

БАНАНЫ И НЕ ТОЛЬКО

Конечно же, журналисты задали вопрос об экономике производства. Пока российские бананы обходятся слишком дорого. Одна солярка для обогрева теплиц влетает в копеечку. Сейчас сочинцы озадачены тем, чтобы подвести газ к своим экспериментальным оранжереям. Он будет обходится дешевле.

— В советские годы и тепличные огурцы были редкостью, продавались только на Восьмое марта, а сейчас — круглый год, Россия полностью обеспечивает себя овощами закрытого грунта, — говорит Александр Стороженко. — При определенных условиях и экзотические фрукты можно выращивать так же, как и огурцы, практически в любом месте. Особенно это выгодно будет там, где есть много побочного тепла — ТЭЦ, атомные электростанции, природные горячие ключи и так далее.

К тому же продавать можно не только сами бананы: сейчас набирает популярность агротуризм, отдыхающие живо интересуются как растут экзоты, устраивают фотосессии.

Александр приводит в пример Турцию, куда сочинские фермеры не раз съездили за опытом.

— Эта страна — тоже не Африка, но она уже полностью обеспечивает себя бананами и даже экспортирует их в Европу, — рассказывает Стороженко. — Во-первых, там фермеров поддерживает наука, и они уже выращивают банановые грозди весом 80 — 100 килограммов. Во-вторых, чувствуется поддержка правительства: по мере того, как отрасль развивалась, государство поднимало пошлины на привозной фрукт.

Субтропическое сельское хозяйство — это не только бананы, одной из главных культур должны стать лимоны, уверен Андрей Платонов.

— Чтобы мы могли потреблять их круглый год, а не только, когда простудой заболеем, — говорит он и приводит другой пример: — в Узбекистане уже более трехсот гектаров теплиц-лимонариев, эта страна становятся ведущим экспортером лимонов в нашу страну. А в России лимоны выращиваются всего-навсего на трех гектарах — у фермера в Крыму…

В советские годы Сочи тоннами выращивал чай и «лаврушку», полностью обеспечивал себя фруктами и овощами, поставлял их в регионы Центральной России, курортники увозили с собой корзины винограда и фундука. Но в 1990-е на землях сельхозназначения стали расти коттеджи и гостевые дома. Сочинские фермеры уверены: при определенной поддержке местных и федеральных властей, научной основе производства и кооперации самих фермеров сельское хозяйство в субтропиках можно восстановить.

Так что первый скромный и пока экспериментальный урожай — не просто маленькая веха, а важный шаг в большом деле, уверенность в том, что всё у нас получится.