В страны Персидского залива приехала партия российских Aurus
Как сообщает арабский телеканал Al Mayadeen, в страны Персидского залива прибыла партия российских автомобилей Aurus.
Как замечают журналисты, своего рода рекламу российским лимузинам ранее сделал президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян. Во время своего визита в Санкт-Петербург 11 октября для переговоров с президентом Путиным шейх передвигался на бронированном лимузине Aurus.
Al Mayadeen также отмечает, что поездка президента ОАЭ на седане Aurus из аэропорта Пулково, а также прибытие на этом автомобиле на встречу с президентом России в Константиновский дворец в Стрельне, возможно, была увязана с тем, что в Эр-Рияде открывается первый салон по продаже российских премиальных автомобилей Aurus. Ранее первая партия экспортных машин была уже отправлена в ОАЭ.
Отметим, что на бронированном лимузине Aurus Senat также ездит президент России Владимир Путин. Премьера машины состоялась во время инаугурации Путина на третий президентский срок. В июле 2018 года Aurus впервые был продемонстрирован за пределами России. Он вошел в кортеж автомобилей, которые привезли Путина на встречу с президентом США Джо Байденом в Хельсинки.
Напомним, сейчас на заводе в Елабуге выпускаются седан Senat, скоро начнется серийный выпуск недавно представленного внедорожника Komendant. Обе новинки построены на единой модульной платформе и выполнены в роскошном стиле. Силовая установка в обоих случаях — это гибридный привод, объединяющий бензиновый турбомотор V8 с отдачей 600 л.с. и 62-сильный электродвигатель. Senat может быть представлен в том числе и в пуленепробиваемых версиях. У Komendant же таких исполнений пока нет, но возможность установки бронекапсулы предусмотрена конструкцией.
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18.10.2210:51:07