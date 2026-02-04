В России сертифицирован люксовый мотоцикл Aurus Merlon
Российский люксовый бренд Aurus официально сертифицировал свою новую модель — электрический мотоцикл Merlon. Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) дает право на запуск серийного производства и начало продаж.
Aurus Merlon — это очень тяжелый электрический мотоцикл: масса составляет 625 кг. Электрическая силовая установка выдает постоянную мощность в 87 лошадиных сил (пиковая явно больше). При этом длина мотоцикла составляет внушительные 2,3 метра, а ширина версии с боковой коляской — 1,9 метра. Производственной площадкой для мотоцикла выбран научный центр ФГУП «НАМИ».
Несмотря на наличие сертификата, производитель пока не раскрывает сроки продаж. Ранее планировалось начать сбор предзаказов весной 2024 года.
Фото: РИА Новости
