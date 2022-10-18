Обновление железнодорожного парка ЕВРАЗ ЗСМК продолжается

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На предприятие поступили новые тепловозы ТЭМ10. Они будут работать на площадке рельсового проката ЕВРАЗ ЗСМК. Тягачи отличает повышенная манёвренность — машина способна проходить кривые с минимальным радиусом 40 м.

Тепловоз ТЭМ10 оснащен двумя дизель-генераторными установками мощностью 582 лошадиных силы каждая. Это позволяет значительно увеличить ресурс за счет переменной работы, уменьшить расход топлива от 15 до 30%. Когда локомотиву не требуется значительная тяга, работа осуществляется с использованием одного двигателя.

Тепловоз ТЭМ10 — это конструктор. Каждая его функциональная часть — отдельный модуль. Это позволяет значительно сократить простои в ремонтах и обслуживании.

Кроме того, на тепловозе установлена высокопроизводительная микропроцессорная система контроля работы и диагностики узлов, что помогает диагностировать возможные неполадки на ранней стадии.

«Приобретение тепловозов на ЕВРАЗ ЗСМК — системная работа, которая является важной частью транспортной стратегии до 2030 года. Направлена она, в первую очередь, на безопасность труда, эффективность и экономию. В 2021 году в УЖДТ получили 4 новых машины, в начале этого года приобрели машину-шпалоукладчик. В мае запустили в работу два тепловоза ТЭМ-14. Два новых промышленных локомотива серии ТЭМ-10 будут задействованы на технологических участках. Эффективность и комфорт работы машинистов увеличится», — прокомментировала директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.