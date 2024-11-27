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Выполнить такой заказ комбинат смог благодаря изменению технологии производства. Ранее длина остряковых рельсов не превышала 25 м.

Остряковые рельсы длиной до 25 м после прокатки и охлаждения отправлялись на участок отделки рельсовой продукции. Новые рельсы длиной 29,34 м обрабатывали уже на участке отделки и отгрузки 100-метровых рельсов.

Для этого сотрудники перенастроили оборудование: установили специализированную оснастку на гидравлические правильные прессы и бандажи на правильную машину для достижения нужной прямолинейности; инженеры подготовили алгоритм порезки для сверлильно-отрезного станка; установили датчики на 100-метровом манипуляторе для точного перемещения рельсов; провели тестовые проверки с участием специалистов ЕвразТехники; проектировщики разработали схему отгрузки — новые рельсы отправляются клиенту на подвижном составе из трех платформ.

ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на рельсы ОР65 категории НТ320ВС в 2023 году. А годом ранее комбинат первым и пока что единственным в России сертифицировал предназначенные для пассажирских перевозок по ВСМ рельсы ДТ350ВС400.

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