ГК КСК начинает производство дверных систем с автоматическим приводом собственной разработки
Предприятие «ПФ «КМТ», входящее в дивизион «Интерьер и экстерьер» ГК КСК, приступило к производству дверных систем для вагонов метро с автоматическим приводом собственной разработки. Новая система привода будет оснащаться субкомплектующими российского производства, в том числе малогабаритными бесколекторными двигателями и малогабаритными бесконтактными датчиками.
На дверные системы, оснащенные новым приводом, разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы, в настоящее время проводятся испытания.
Первая серийная поставка автоматических дверей для Московского метрополитена вагонов метро серии 81-775/776/777 («Москва-2020») планируется до конца 2022 года. Также дверные системы с новым приводом будут устанавливаться на вагоны поезда метро «Балтиец» Петербургского метрополитена.
Серийное производство привода организовано совместно с выпуском дверных систем. Планируемый объем производства комплектов дверей с новом приводом — более четырёхсот вагонокомплектов в год.
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