«Карелия Палп». Как рождается бумага. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Вряд ли можно найти человека, который хотя бы раз в жизни не держал продукцию этого предприятия в своих руках.

Кондопожский ЦБК (входит в состав группы компаний «Карелия палп») — один из ведущих мировых производителей газетной бумаги. Промплощадка предприятия расположена в Северо-Западном Федеральном округе России, в городе Кондопоге Республики Карелии.

Если театр начинается с вешалки, то бумажное полотно берет своё начало в лесу: харвестер ведёт заготовку древесины на расстоянии нескольких десятков километров от цехов комбината. Когда видишь работу этой машины в первый раз, испытываешь удивление от той лёгкости и точности движений, с которой огромный агрегат выполняет манёвры: ель за несколько секунд превращается в бревно, называемое на производственном языке балансом.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

С места вырубки баланс вывозит форвардер. Лес временно складируют на месте, а затем лесовозами транспортируют на территорию промежуточного склада, откуда потом отправляют на комбинат.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Еловый баланс и древесная щепа поступают на комбинат водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Мостовыми и портальными кранами сырье разгружают и укладывают на временное хранение либо на землю, либо на водную биржу.

Хранящуюся древесину подают в древесно-подготовительный цех на распиловку баланса и окорку. Очищенные бревна разделяют на два потока: для производства древесной массы и производства целлюлозы.

Около 70% окоренного баланса через систему ленточных транспортёров поступает на линию загрузки дефибреров древесно-массного цеха, оставшиеся 30% - отправляются на целлюлозный завод.

Для того чтобы превратить древесину в древесную массу стволы деревьев делят на отрезки длиной до полутора метров, закладывают в подающее устройство и измельчают.

Бревна во втором потоке попадают на рубительную машину, на выходе получается щепа нужного размера. Щепа отправляется на целлюлозный завод, где попадает в большой котел, её заливают водой и специальным составом и варят. После варки получается целлюлоза, которая отправляется в бумагоделательный цех. В композиции бумаги целлюлоза используется для улучшения физико-механических свойств.

Целлюлоза и древесная масса поступают в смесительные бассейны и в виде однородной бумажной массы и подаются на бумагоделательную машину.

Технологический процесс на машине включает в себя обезвоживание, сушку и каландрирование. Готовые рулоны поступают по транспортёрам на упаковочную линию

Об истории и пути развития Кондопожского ЦБК рассказал советник генерального директора «Карелии Палп» Виктор Тихонович Толстов, его стаж работы в целлюлозно-бумажной промышленности перешагнул пятидесятилетний рубеж.

Строительство фабрики по производству бумаги началось в 1923 году. Первая бумага была получена 27 июня 1929 года — этот день считается днём рождения Кондопожского ЦБК. Интересно, что изначально бумажную фабрику электроэнергией снабжала небольшая ГЭС, которая была возведена параллельно со строительством цехов бумажной фабрики.

Основной продукт предприятия — это газетная бумага, которая была основой для печати единственного информационного источника общества — для газет. Все последующие годы шло развитие и расширение фабрики.

До сентября 1941 на фабрике работали три бумагоделательные машины. Осенью 1941 года, правительство приняло решение об эвакуации фабрики на Урал. После войны оборудование было возвращено, и в 1947 году завод возобновил свою работу и снова запустил бумажное производство. Все последующие годы развитие предприятия нарастало. Началось с одной бумагоделательной машины, дошло до шести машин — современных, скоростных, широкоформатных.

Построен древесно-массный завод, возведена тепловая электростанция, которая изначально работала на угле, а затем была переведена на газ.

Высокий спрос на бумагу позволил предприятию часть прибыли вкладывать в развитие. В итоге всех мероприятий по развитию и техническому перевооружению, производительность Кондопожского ЦБК выросла до 750 тыс. тонн бумаги в год. Новые высокотехнологичные машины производили бумагу, удовлетворяющую требованиям мировых стандартов. Продукт стал соответствовать требованиям любой типографии мира. Это позволило выйти на международные рынки. 20 лет назад комбинат начал продавать бумагу не только в рамках границ Советского Союза, но и дружественным странам социалистического блока. Со временем выросла и география поставок: бумага широко продавалась в мире, начиная от стран Юго-Восточной Азии и Индии, заканчивая странами Америки. Единственным материком, куда её не доставляли, была Антарктида.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Комбинат рос и развивался, вкладывал средства в развитие социальной сферы города и его инфраструктуры. Построен современный Ледовый дворец, Дворец искусств — и это не обычное типовое ДК, которое есть почти в любом городе, здесь есть даже органный зал с настоящим органом и регулярно проходят концерты.

Но жизнь идёт, вносит свои коррективы и изменения. С движением прогресса, а именно — когда в 2008 году начали массово производить мобильные электронные устройства, взрывным темпом вырос рынок смартфонов и ноутбуков, появились электронные СМИ, которые начали вымещать традиционные, печатные: спрос на газетную бумагу стал падать. Как следствие перемен в 2012 году наступил кризис, и это не метафора, а действительное начало довольно непростого периода. Процедура банкротства, формально законченная лишь через 10 лет, была запущена. Внешнее управление, избавление от непрофильных активов и масса иных процессов стартовали ради одной цели — сохранить предприятие.

Руководство комбината внимательно изучало ситуацию и тенденции мирового рынка бумаги, работало над задачей расширения ассортимента. Комбинат — градообразующее предприятие, и от его работы зависит жизнь целого города.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В конце 2019 года специалисты компании разработали и предложил рынку новый продукт — легкограммажную бумагу для упаковочных решений. Новинка нашла своё применение в производстве лёгкого гофрокартона. Страны Азии первыми оценили потенциал использования легкограммажной упаковочной бумаги и стали основными заказчиками этой продукции.

Ещё один новый продукт — это цветная писчая бумага, которая тоже оказалась весьма востребованной. Технологи комбината научились производить цветную бумагу с использованием нетоксичных красок.

В конце 2021 года «Карелия Палп», группа компаний в состав которой входит Кондопожский ЦБК, представила рынку свою потребительскую бумагу формата А4 под брендом ЕККО. В апреле 2022 предприятие установило производственную линию, позволяющую производить до двух тысяч пачек бумаги в сутки. В отличие от привычной офисной бумаги, лист бумаги ЕККО весит 60 гр/м2. Уменьшение веса обусловлено тем, что при производстве не используются дополнительные наполнители и отбеливающие вещества на основе хлора. Бумага в пачках ЕККО соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и производится в соответствии с международными стандартами качества. Новый продукт расширил продуктовую линейку «Карелии Палп» в сегменте потребительских бумаг. Наряду с ЕККО Кондопожский ЦБК продолжает выпускать бумагу, которая известна под маркой «Лебедь». Каждый из этих продуктов можно найти в розничной продаже как в магазинах, так и на маркетплейсах.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В компании разработана стратегическая программа развития на ближайшие несколько лет. В ней учтён опыт предыдущих лет, проведён анализ имеющегося производственного потенциала и прогноз спроса. Ключевым элементом стратегии стала реализация проекта «Кондопога-2024», предусматривающего реконструкцию Кондопожского ЦБК для выпуска новых видов продукции, в том числе растворимой целлюлозы. Пока в России аналогов такого производства нет.

Сейчас комбинат работает на полную мощность, каждые сутки выпускает около двух тысяч тонн бумаги. Предприятие поставляет бумагу российским клиентам-юридическим лицам, а также экспортирует продукцию. Несмотря на все трудности и вызовы современного мира, Кондопожский ЦБК живёт, работает и с уверенностью смотрит в будущее.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Справочно:

«Карелия Палп» — группа компаний лесопромышленного сектора России, один из ведущих игроков на мировом рынке газетной бумаги. Головное подразделение компании находится в Санкт-Петербурге, производственные мощности и лесные активы — в Республике Карелия и в Коми.

В состав «Карелии Палп» входят:

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (КЦБК) — предприятие, имеющее более чем 90-летнюю историю, расположен в городе Кондопога. Газетная бумага КЦБК признана одной из самых экологически чистых в мире.

«Кареллестранс» оказывает полный спектр транспортных услуг предприятиям группы «Карелия Палп»: лесовозы, специализированная дорожная техника (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, самосвалы, перегружатели) — компания обладает достаточным парком техники для организации перевозок в соответствии с требованиями безопасности.

«Кондопожское лесопромышленное хозяйство» — одно из старейших лесозаготовительных предприятий Республики Карелия. Основными направлениями деятельности являются лесозаготовка, транспортировка и сбыт древесины. Особое внимание в компании уделяют вопросам лесовосстановления.

«ВитаЭнерджи» — новый актив группы компаний «Карелия Палп», созданный с целью поддержания сырьевой безопасности. Основная деятельность ООО «Витаэнерджи» — лесозаготовка и лесовосстановление. Актив расположен в Республике Коми.

В компании трудятся более четырех тысяч человек.

Текст и фото: Радченко Андрей