Росатом начал строительство завода по производству радиофармпрепаратов в Калужской области
Строительство завода по производству радиофармацевтических лекарственных препаратов ведется в Калужской области. Проектом занимается госкорпорация «Росатом».
"Росатом строит завод по производству радиофармпрепаратов и для внутреннего, и для внешнего потребления. В Калужской области есть серьезные компетенции, связанные с лечением онкологических заболеваний в наших медицинских центрах", — сказали в правительстве региона. Как сообщила ранее пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа» (РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий экспертизу госкорпорации в области здравоохранения), объем инвестиций в проект составит не менее 9 млрд рублей. На предприятии будут производить несколько радиофармпрепаратов и активных фармацевтический субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99.
Радиофармпрепарат (РФП) — лекарственный препарат в готовой для использования форме, который в своем составе содержит один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов), также они широко применяются в ревматологии и эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы. Диагностические РФП применяются в диагностике широкого спектра заболеваний, например для оценки распространенности метастатического процесса при онкологическом заболевании или для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.
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21.10.2213:24:55