MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 2118
Великоросс Новые заводы и цеха

В Калужской области «Росатом» запустил производство радиофармпрепаратов

© atomic-energy.ru

25 августа в опытно-промышленную эксплуатацию запущены две технологические линии современного завода по производству радиофармпрепаратов (РФЛП), который «Росатом» сооружает в Калужской области в соответствии с международными стандартами GMP ЕАЭС (GMP- Good Manufacturing Practice, англ. «надлежащая производственная практика», ЕАЭС — Евразийский экономический союз).

«В настоящий момент предприятия госкорпорации „Росатом“ производят более десяти зарегистрированных препаратов для диагностических и терапевтических целей на основе изотопов йода-123, йода-131, технеция-99m, самария-153. Производственная программа нового завода сформирована в тесной связке с Министерством здравоохранения РФ, с учетом потребности медицинских организаций в радиоизотопной продукции до 2030 года. Мы практически полностью сможем обеспечить потребность здравоохранения в стране, которая достигнет к концу десятилетия примерно 1,5 млн. процедур. Как производитель „Росатом“ создает надежную сырьевую и технологическую базу, позволяющую медицинским организациям расширить охват радионуклидной терапией и диагностикой до сотен тысяч пациентов в год», — рассказал генеральный директор АО «Росатом Наука» (управляющей компании Научного дивизиона госкорпорации «Росатом») Павел Зайцев.

Технический директор АО «Росатом Наука» (управляющая компания Научного дивизиона госкорпорации «Росатом») Юрий Лемехов, открывший мероприятие, отметил, что с начала августа на заводе ведутся пуско-наладочные работы, которые завершатся выпуском тестовых партий продукции, а также проведением исследований на соответствие всем требованиям и стандартам качества. Выход на проектную производительность запланирован в 2028 году.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rosatom.ru

Комментарии 3

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара DimaY27.08.26 22:02:20

    Читал об этой новости (впрочем для меня это не новость). Человек написал комментарий, что это не для простых людей. Что думаете?

    #1320763
  • Нет аватара vajo28.08.26 11:59:36

    А что с такой бородой можно? Зачем тогда шапочка на голове?

    #1320771
    • Нет аватара DimaY28.08.26 13:18:23

      Существуют бахилы для бороды, но если говорить о конкретной фотографии, то нарушений нет. Человек стоит перед перчаточным изолирующим боксом, то есть у него нет контакта с продуктом от слова совсем, справа от него находится бокс с механическим манипулятором, так же нет прямого контакта. Обычно халат (комбинезон), бахилы на ноги и шапочку одевают стандартно в санпропускнике при входе в переходную зону (то есть в зону без контакта с конечным продуктом), остальные сизы одевают непосредственно пред зоной, где возможен контакт с конечным продуктом в случае с радиофарм препаратов к операциям требующим бахил на бороду, маски и перчаток относятся операции по подготовке оборудования и тары под препарат. Все остальное делается безконтактно в перчаточных боксах или с помощью манипуляторов.

      #1320774