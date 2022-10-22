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Детские сады и школы

Новый корпус гимназии в ЖК «Опалиха О3» открылся в Красногорске

 © im2.ezgif.com

Родители учеников остались довольны качеством еды в школе. Новый корпус гимназии в ЖК «Опалиха О3» вообще пришелся по душе местным жителям. Он избавил семьи от необходимости возить детей на учебу в Москву. Кроме того, образовательная организация взяла под свое крыло около 30 дошколят. Всего на посещение палисадика, который разместился в этих стенах, подана уже около 100 заявлений от родителей.

 © riamo.ru
Источник: https://360tv.ru/news/mosobl/novyj-...paliha-o3-otkrylsja-v-krasnogorske/

новая школа, Московская область
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