Новый корпус гимназии в ЖК «Опалиха О3» открылся в Красногорске

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Родители учеников остались довольны качеством еды в школе. Новый корпус гимназии в ЖК «Опалиха О3» вообще пришелся по душе местным жителям. Он избавил семьи от необходимости возить детей на учебу в Москву. Кроме того, образовательная организация взяла под свое крыло около 30 дошколят. Всего на посещение палисадика, который разместился в этих стенах, подана уже около 100 заявлений от родителей.

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