Ракетоноситель «Союз 2.1в» вывела на орбиту два военных спутника

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Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники вышли на заданную орбиту. И после проверки всех систем начнут работу в космосе.

Космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562».

Успешный старт — результат труда огромной команды. Для участников миссии каждый запуск особенный. Владислав Морозов, начальник отделения газообеспечения космодрома «Плесецк»: «Сердце колотится, то есть ну очень такой волнительный момент, особенно когда твои системы там отрабатывают, ты ждешь, чтобы все прошло гладко, за эти моменты стоит работать, очень интересно, очень волнительно».

Неделю назад был ещё один успешный запуск с космодрома Плесецк. Лёгкая ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту новый российский военный спутник.

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