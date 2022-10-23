Спутники «Гонец-М» и «Скиф-Д» выведены на орбиты

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В воскресенье, 23 октября 2022 года, три космических аппарата «Гонец-М» и первый спутник федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д» доставлены на заданные орбиты.

Аппараты были запущены с космодрома Восточный в субботу, 22 октября 2022 года, ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Средства выведения отработали в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина, спутники — компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Низкоорбитальные космические аппараты «Гонец-М» предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли. С 2005 года на орбиту выведены 25 спутников «Гонец-М». В 2015 году многофункциональная система персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» с космическими аппаратами «Гонец-М» принята в эксплуатацию. Оператор системы — компания «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос).

Демонстрационный спутник «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Это первый аппарат федерального проекта «Сфера», в которую войдут пять спутниковых группировок связи («Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф» и «Марафон») и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли («Беркут-Х», «Беркут-О», «Беркут-ВД», «Беркут-С» и «Смотр»).