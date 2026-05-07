На Восточном запустили суперкомплекс: подготовка ракет изменилась навсегда
Космодром «Восточный» рванул в будущее. Россия впервые собрала весь запуск ракет в одном суперкомплексе.
На космодроме Восточный произошло событие, которое уже называют настоящим технологическим прорывом для российской космонавтики. Впервые в истории все ключевые этапы подготовки ракет к запуску объединили в одном гигантском комплексе.
Речь идет об унифицированном техническом комплексе, где под одной крышей разместили сразу пять важнейших объектов: монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя, корпус для космических аппаратов, склад блоков, трансбордерную галерею и заправочно-нейтрализационную станцию.
Общая площадь комплекса составила 52 тысячи квадратных метров.
Раньше подготовка к старту была намного сложнее. Ступени ракет, головные обтекатели и космические аппараты приходилось перемещать между разными зданиями по открытым площадкам космодрома. Любая непогода могла сорвать график, а каждая транспортировка увеличивала риски для чувствительной техники.
Теперь ситуация изменилась кардинально. Все элементы перемещаются внутри закрытой трансбордерной галереи — специального защищённого коридора, который соединяет все цеха комплекса.
Техника больше не контактирует с внешней средой. Инженерам не нужно ждать подходящей погоды или согласовывать сложные переезды между объектами. Все этапы подготовки — от приёмки компонентов с заводов до финальной стыковки и заправки — проходят в едином контролируемом пространстве.
Специалисты отмечают, что новая схема позволяет заметно сократить время подготовки к пуску и снизить вероятность ошибок.
